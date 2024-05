El Barça de Laporta es lliura a Hansi Flick: "Culers, és el nostre moment"

Joan Laporta ja té el que, en aparença, va voler des del principi: lliurar-se a la 'via alemanya'. Després d'acomiadar un Xavi Hernández que al seu dia va acceptar de mala gana després de treure's de sobre una altra icona barcelonista, Ronald Koeman, el president blaugrana pensa concloure el seu mandat el 2026 amb l'entrenador germànic Hansi Flick com a àncora. L'artífex del traumàtic 2-8 a Lisboa amb el Bayern contra el Barça de Quique Setién ha signat, per fi, aquest dimecres un contracte que l'unirà al club blaugrana per dues temporades.

"Culers, és el nostre moment", ha dit el nou entrenador blaugrana al primer vídeo promocional del club per anunciar el seu fitxatge. I ho ha fet en català. L'acord arriba una vegada ultimada la rescissió del compromís amb Xavi, que ha renunciat a tota la fitxa que estava pactada fins al 2025 a canvi que el club li torni els diners que va posar de la seva butxaca per ajudar a pagar la clàusula de rescissió de l'Al Sadd (més de 3 milions d'euros) i que pagués íntegrament el contracte dels seus col·laboradors.

"El Club expressa públicament el seu agraïment a Xavi ia la resta del seu staff tècnic pel compromís, dedicació i generositat i per les facilitats donades per desvincular-se contractualment", deia la nota emesa pel Barça prèvia a l'oficialització del fitxatge de Flick.

Després d'un dia a Barcelona, familiaritzant-se amb la ciutat, la comissió esportiva i les instal·lacions blaugranes, Flick ha acudit a les oficines per signar. Amb un extraordinari zel, l'operatiu del club ha intentat amagar la imatge del nou tècnic fins a poder presentar-lo a les càmeres pròpies. Fins i tot ha aparcat una de les furgonetes que ha traslladat l'entrenador per la ciutat davant de la porta de les oficines perquè els periodistes no poguessin aconseguir-ne cap imatge.

L'agent arriba a peu

Dins, tot ha passat segons els cànons, amb la firma de tots els intervinents i les fotos de Flick amb Laporta i els components de la comissió esportiva. L'agent de Flick, Pini Zahavi, representant també de Robert Lewandowski, ha acabat de supervisar el contracte juntament amb dos advocats al despatx presidencial, que han arribat caminant.

Flick, tècnic de 59 anys que va fer carrera sobretot com a escorta de Joachim Löw a la selecció alemanya i clau per a la irrupció dels joves talents liderats per Musiala, consta ja com el tercer entrenador de Laporta en tres anys, després de Ronald Koeman i Xavi. Tot i això, malgrat l'edat de Flick, només se li compten 206 partits com a primer entrenador, però únicament 111 a l'elit : 86 amb el Bayern i 25 amb la selecció d'Alemanya. Els altres 195, amb el Hoffenheim, van començar des de la categoria regional.