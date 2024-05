Sebas Coris fitxa per la Unió Esportiva Tossa

La U.E. Tossa ha arribat a un acord amb Sebastià Coris perquè el tossenc s'incorpori al primer equip la temporada vinent. El jugador, de 31 anys, torna al club que el va veure créixer, després d'una exitosa carrera a 2a Divisió i 2a Divisió B, en la qual ha jugat a clubs històrics com el Girona, Osasuna, el Gimnàstic de Tarragona o l'Oviedo. Coris va finalitzar el seu pas per la U.E. Olot al final de la temporada 2022-2023, i el curs passat va formar part del cos tècnic del juvenil del Tossa mentre es recuperava d'uns problemes de salut.

Una gran carrera a 2a Divisió

Coris va néixer a Tossa el 1993, i va començar a jugar al club amb tan sols cinc anys. Va passar per totes les categories del futbol base, guanyant tres lligues en les etapes d'aleví, infantil i cadet. L'atacant va fitxar pel Lloret F.C. a l'edat de juvenil, però va ser al Girona on va consolidar la seva carrera professional. Després de passar pel filial, va ser un jugador important en l'ascens de l'equip blanc-i-vermell a 1a divisió el 2017. En tota la seva trajectòria, Coris ha disputat 120 partits a la categoria de plata del futbol espanyol.

Sebas Coris, de petit / UE TOSSA

La tornada a casa

En les primeres converses amb el jugador un cop tancat l'acord amb el club de Primera Catalana, Coris afirma que sempre ha seguit l'equip, tot i haver estat anys fora. A més, encara la temporada amb molta il·lusió, i espera poder aconseguir un bon resultat a la lliga. "Estic molt il·lusionat de poder estar a l'equip del poble, on va començar tota la meva carrera esportiva. Tinc moltes ganes de començar la temporada, fa més d'un any que no puc competir i tinc ganes de vestir-me de curt i competir. La directiva sempre m'havia obert les portes a tornar, i ha ajudat molt que ja conegui el cos tècnic i gran part de la plantilla. Hi ha molts nois del poble i em fa molta il·lusió poder competir amb ells i intentar fer una bona temporada amb el Tossa. La temporada anterior va ser una passada, i espero que aquesta propera sigui igual o millor."

El president, Pedro Zambrano, està orgullós de la incorporació, i és molt positiu amb els objectius de la plantilla. "És un dels moments més especials des que soc president. Que en Sebas, amb la trajectòria que té al darrere, se sumi al nostre projecte, és un orgull pel club. Estem convençuts que el fitxatge ens permet fer un salt qualitatiu i ser encara més ambiciosos de cara a la temporada que ve".

Un referent per al poble

Zambrano també ha volgut agrair a Coris que un jugador amb la seva experiència hagi entrenat un equip del futbol base del club. "L'any passat va ser un honor per nosaltres poder comptar amb en Sebas com a segon entrenador d'un dels nostres juvenils. En Sebas és un referent pels nens i nenes del nostre club, ara, a més, el podran veure jugar cada diumenge al Municipal".