El Bisbal renova Torrent i Lamin Dibba pel debut a Segona FEB

El base Xevi Torrent i el pivot Lamin Dibba són les dues primeres renovacions del nou projecte del Solgironès Bisbal Bàsquet a Segona FEB, l’antiga LEB Plata. El club, que també mantindrà a la banqueta el tècnic Carles Rofes, encara que no se n’ha fet l’anunci oficial, treballa tant en la planificació esportiva com en la búsqueda de recursos econòmics que garanteixin cobrir el pressupost de més de 200.000 euros que s’han marcat necessari pel salt a la tercera divisió del bàsquet masculí espanyol.

Torrent viurà, d’aquesta manera, la cinquena temporada al club, on és el gran pal de paller a la pista. De fet el base ja té experiència a LEB Plata, categoria que havia tastat amb el Vic. Per la seva banda Lamin Dibba, complirà la seva tercera campanya al club. Pivot de 2,08 metres d’alçada, tindrà ara l’oportunitat de mostrar-se en una categoria superior després d’haver destacat aquests anys com un gran rebotejador a EBA, categoria on també havia jugat amb el segon equip del Bàsquet Girona. De fet amb el club de Marc Gasol va arribar a debutar a LEB Or el curs 2020/21.

Aportació municipal

D’altra banda en el ple de dilluns l’Ajuntament de la Bisbal va aprovar augmentar la col·laboració amb el club de bàsquet local a conseqüència de l’ascens. Segons va explicar ahir l’alcalde Òscar Aparicio a aquest diari, la partida de 30.000 euros per fer adaptacions al pavelló Vell de cara al salt a Segona FEB s’ha augmentat en 50.000, fins els 80.000, per adquirir les noves cistelles que exigeix la Federació, col·locar marcadors nous, adaptar un espai de sala de premsa i d’altres millores. «L’objectiu és que el Bisbal pugui jugar a la Bisbal», assegura Aparicio. A més l’equip de govern també ha incrementat la subvenció nominativa al club de 15.000 a 65.000 euros, 50.000 més que fins ara. A més hi ha un projecte per renovar els vestidors i el sostre del pavelló Vell que ara estan estudiant els Bombers. En aquesta mateixa sessió plenària es va aprovar també una provisió de 150.000 euros per licitar la redacció del projecte de l’anhelat nou pavelló, que podria ser una realitat el curs 2027/28.

Subscriu-te per seguir llegint