10 celebracions que valen el títol de campió de lliga

Un total de 10 equips del futbol gironí d’entre Tercera RFEF i Quarta Catalana han aixecat el títol de campions aquesta temporada.

Tercera RFEF

L’Olot es va proclamar campió de lliga a tres jornades pel final i va ascendir directament a Segona RFEF, categoria que havia perdut feia només un any. Els de Pedro Dólera van ser molt superiors.

El Juventus de Lloret, amb sis anys de vida, campió de Segona Catalana. / Aitor Roger

Segona Catalana

El Juventus de Lloret, una de les franquícies que el club de la Vecchia Signora té arreu del món, s’ha mostrat molt fiable, assolint el títol a tres jornades pel final. Els d’Skender Sheshi tenen sis anys de vida i debutaran a Primera.

El Sauleda, de Palafrugell, campió del grup 1 de Tercera Catalana. / DdG

El Vilablareix, títol del grup 2 de Tercera Catalana i ascens a Segona. / DdG

L’Abadessenc venç al grup 3 de Tercera Catalana i torna a Segona. / DdG

Tercera Catalana

Els tres campions gironins són el Sauleda, el Vilablareix i l’Abadessenc. Els baixempordanesos, dirigits per Jose Márquez, s’estrenaran per primer cop a Segona Catalana, on ja esperen el derbi amb el Palafrugell. El conjunt de Francesc Gala i Juli Sunyer també debutarà a Segona el curs que ve després d’un any impecable.

En canvi, els de Sant Joan de les Abadesses, entrenats a última hora per Jordi Boix, que no seguirà, van haver d’esperar pel títol fins a l’última jornada i recuperen una categoria que van perdre el 2019.

L’Esplais, campió del grup 1 de Quarta, duu 14 mesos imbatut. / Manel Puig

El Camallera va aixecar el títol del grup 2 de Quarta a l’última jornada. / LLUÍS RIBERA

El Montagut, campió del grup 3 de Quarta, surt del pou 28 anys després. / DdG

El Vilablareix B arrodoneix el doblet de títols amb el del grup 4 de Quarta. / DdG

El Base Vilobí, campió del grup 5 de Quarta en l’any del debut. / DdG

Quarta Catalana

El campió més prematur de Quarta va ser l’Esplais (grup 1), de Castelló d’Empúries i dirigit per Cherno, que acumula 14 mesos sense perdre. Al grup 2, el Camallera de Lluís Juncarol va assolir, a l’últim partit, un títol molt renyit amb el Vilamalla i l’Escala B. El Montagut, entrenat per Miquel López, va aixecar la copa del grup 3 i surt del pou 28 anys després.

Per la seva part, el Vilablareix B (grup 4) va seguir les passes del primer equip amb un doblet de títols històric i el Base Vilobí de Toni Díaz (grup 5) va tenir la millor estrena en l’any del debut a regional.

