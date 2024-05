Els aficionats del Reial Madrid viatgen a Londres amb l'avió del Barça femení

El Reial Madrid juga la final de la Champions aquest dissabte a Wembley davant del Borussia Dortmund. Aquest divendres, centenars d'aficionats des de múltiples llocs d'Espanya han iniciat el seu desplaçament a Londres. Barcelona és una de les ciutats que han triat els seguidors de Madrid per a agafar els seus vols donades les complicacions per a trobar bitllets des de Madrid. I quina ha estat la sorpresa d'un grup d'aficionats de l'equip blanc? Quan els ha tocat pujar a l'avió, era l'A320 amb el qual Vueling patrocina al Barça femení de futbol

El Barça femení, recent campió d'Europa i de l'històric pòquer de títols aquesta temporada, és l'únic equip de dones a Europa que compta amb un avió de línia regular amb la imatge de les seves jugadores serigrafiada en l'aparell. De fet, l'equip capitanejat per Alexia Putellas es va desplaçar per primera vegada en aquest avió en el seu desplaçament a Londres per a disputar la tornada de les semifinals de la Champions el mes d'abril passat.

L'avió amb la imatge de les jugadores blaugrana va rebre aquest divendres en l'aeroport de Barcelona als seguidors del Reial Madrid, que no van dubtar a mostrar la seva sorpresa davant la situació. El vol, amb destinació a Gatwick, va sortir poc abans de les nou del matí. Aquest avió, a més, té la cabina customitzada amb elements de l'equip femení del Barça -fins i tot a la porta dels lavabos hi ha serigrafiat l'escut del Barça-, a més del vinil exterior, on combinen els colors blau i grana, l'escut i l'estampa d'onze de les futbolistes de l'equip.

L'acord entre el Barça femení i Vueling conclou el 2026.