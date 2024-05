Encara no has votat els teus candidats als premis Atenea? Tens temps fins el 6 de juny

Els Premis Atenea, impulsats pel Diari de Girona amb el patrocini de Camps Motor - We Are Mobility i Grup Pous, la col·laboració principal del Consell Català de l’Esport, Balance i Aqua Brava, i el suport del GEiEG, tornen el proper 27 de juny amb l’objectiu de valorar, visibilitzar i premiar l’esforç, el talent i els èxits esportius de la província, i els seus esportistes emergents. La segona edició es farà, novament, a les instal·lacions del GEiEG de Sant Ponç, amb obertura de portes a les 19h i l'inici de l'acte a partir de 2/4 de 8 del vespre.

Els lectors i subscriptors tenen temps fins el proper 6 de juny per presentar les seves propostes de candidat en cada una de les cinc categories dels premis, tenint en compte que hi poden optar persones o clubs esportius gironins que per la seva trajectòria, resultats, èxits o rendiment esportiu hagin sigut un referent al territori. Les propostes es poden fer a través d'aquest enllaç, on també es podrà tramitar la inscripció per a la gala, d'accés gratuït.

Un cop es disposi de les propostes dels lectors, Diari de Girona determinarà els finalistes de cada categoria a partir dels quals els membres del jurat, format pel president del Girona CH, Eduard Recio; la CEO del Bàsquet Girona, Stefi Batlle; la directora esportiva de l'Uni, Laia Palau; el director esportiu del Girona, Quique Cárcel; el president del GEiEG, Francesc Cayuela, i el Cap de Redacció del Diari de Girona, Jordi Roura, escolliran els guanyadors.

Categories i criteris de valoració per a les nominacions:

Premi Augurium per Jove Promesa: Per a l’esportista jove (no sènior) de més projecció de l’any. Que hagi estat seleccionat per la selecció catalana, l’espanyola i/o l’hagin fitxat per algun equip de més categoria.

Premi Magister als Valors d’un Club: Per a la tasca de formació que fa un club. Per fomentar i promoure entre els infants i adolescents els valors i els aprenentatges positius de l’esport.

Premi Plausus al Gest Esportiu Exemplar: Per a l’esportista, equip o club que hagi protagonitzat algun gest de joc net (fairplay) durant la temporada.

Premi Vitae a la Llarga Trajectòria: Per a un referent que hagi dedicat la seva vida a un esport determinat. Ja sigui entrenador, exjugador, president, membre, staff, club centenari...

Premi Melius al Millor Esportista/equip: Per al millor esportista o equip de la temporada, sigui per resultats, èxits o rendiment esportiu.