«Si ens volen guanyar, ho hauran de fer molt bé»

Despenja el telèfon i, serè com sempre, el to pausat no canvia. Les paraules sí, per descomptat, perquè l'entrenador del Garatge Plana Girona, Xavier Garcia Balda, un home propens a alterar-se poc i relativitzar les eufòries i els drames, sap que el partit de diumenge a Alcoi (12.30 hores), el tercer d'un play-out infernal que està empatat a u és, ara sí, una final. «És irrebatible, no podem esperar res més que guanyar. Però estem preparats», reivindica. «Els dos duels previs ens han fet veure que tenim opcions. I si n'hi ha, estem disposats a aprofitar-les. Disposem d'indicis que ens assenyalen que ho podem tornar a fer. Podem plantar cara i competir, que això és bàsic per intentar guanyar».

En el primer enfrontament, l'Alcoi va guanyar als penals un partit que al Girona se li va escapar de les mans en els últims segons. Els gironins, però, van tenir la capacitat de guanyar el segon al pavelló de Palau. Amb tot igualat, tan sols queda que algú ho resolgui. «Estem a un 50%, com abans de començar l'eliminatòria. Si ells s'han espantat? Desconec què s'esperaven, però si visualitzaven un context diferent, passar-nos per sobre amb facilitat, potser sí», contesta Balda, que no té una fórmula màgica que li digui de quina manera pot garantir la continuïtat del club a l'OK Lliga, però sí que sap què no pot faltar a la recepta definitiva. «No cal jugar excel·lentment, però no podem cometre errors. El que vull és que els jugadors juguin l'hoquei que saben. Perquè si ho fan, els estarem obligant a fer-ho molt bé, si volen guanyar-nos».

Els gironins no tenen baixes i viatjaran demà mateix, mantenint la rutina del primer partit. «Més que mai, haurem de dignificar la paraula equip. En un dia com aquests, malament rai qui es vulgui lluir individualment. Això ho hem de treure entre tots. No podem caure en cap trampa», raona el tècnic palafrugellenc, que està demostrant la seva experiència en situacions d'aquest tipus. «No he d'entrenar-los per al partit, tots tenen una motivació addicional. I no em preocupa gens l'estat mental de la plantilla davant els diferents escenaris que ens puguem anar trobant. N'hem parlat i ells ja les han viscut». Tan sols queda guanyar. «Estem preparats», repeteix.

