Joan Laporta queda exculpat del 'cas Negreira' ja que els pagaments a l'exàrbitre estan prescrits

El president del FC Barcelona, Joan Laporta, ha vist com en una setmana ha quedat totalment exonerat del 'cas Negreira'. L'Audiència de Barcelona ha estimat diversos recursos presentats i ha anul·lat la decisió del Jutjat d'Instrucció número 1 de Barcelona d'acusar Joan Laporta i els que van ser membres de la Junta Directiva del Barça entre el 15 de juny del 2003 i el 30 de juny de 2010 pels pagaments a l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres (CTA) José María Enríquez Negreira

El tribunal considera que aquests delictes, com a falsedat documental, administració deslleial, o corrupció esportiva, estan prescrits. D'aquesta manera, Laporta queda exculpat totalment de qualsevol delicte a l'anomenat 'cas Negreira', ja que fa una setmana també l'Audiència de Barcelona va estimar el seu recurs per un possible suborn que va cometre en autoritzar aquests pagaments. A més, la resolució de l'Audiència de Barcelona també exonera el Barça d'un delicte comptable que presumptament hauria comès com a entitat mercantil abans del 2010 en fer aquests abonaments a l'exàrbitre.

Fa una setmana, l'Audiència de Barcelona va concretar que no es podia aplicar el delicte de suborn cap dels expresidents del Barça en descartar la Federació Espanyola de Futbol i el Comitè Tècnic d'Àrbitres com a organismes públics, i per això Negreira no tindria la condició de funcionari per rebre aquests suborns. A més, el delicte de corrupció esportiva es va introduir al Codi Penal només una setmana abans que Laporta deixés el càrrec. Per això, l'Audiència de Barcelona diu que cal estudiar la prescripció dels delictes d'administració deslleial i falsedat documental. En tots dos casos la prescripció serà als cinc anys. Atès que la investigació es va iniciar el 2023, el cas hauria prescrit per a Laporta i els directius d'abans del 2010.

La primera junta de Laporta, exonerada

El Jutjat d'Instrucció número 1 de Barcelona mantenia imputat Laporta i membres de la Junta Directiva del FC Barcelona durant el seu primer mandat "o que estiguessin integrades a l'organigrama del club i tinguessin una responsabilitat efectiva en la presa de la decisió d'efectuar els pagaments presumptament il·lícits" a José María Enríquez Negreira i al seu fill a través de les societats Dasnil, Nilsad i Soccercam. A més del suborn que va ser anul·lat per l'Audiència de Barcelona fa uns dies, el jutjat els acusava d'un delicte de corrupció esportiva, un altre d'administració deslleial continuat i un tercer de falsedat en document mercantil

El jutge Joaquín Aguirre considerava que el termini de prescripció era de 10 o 15 anys enrere des de l'octubre passat, quan va emetre la interlocutòria que atribuïa la condició d'investigats a aquesta Junta per un delicte continuat de suborn. Argumentava que en ser pagaments seguits als Enríquez Negreira, el període de comissió de delicte seria més ampli. D'aquesta manera la investigació afectaria el primer mandat de Laporta com a president del Barça entre el 15 de juny del 2003 i el 30 de juny del 2010. Els terminis de prescripció sempre van d'acord amb els possibles anys de condemna.

Contra aquesta decisió van interposar recurs el mateix Laporta i altres implicats en el procediment, entre els quals hi ha els expresidents del Barça Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu. L'Audiència de Barcelona estima aquestes apel·lacions perquè considera que no es pot comptabilitzar el termini de prescripció d'aquests delictes com fa el jutjat, i per això deixa fora Laporta i els membres de la seva primera junta, entre els quals hi hauria Rosell.

"Hem d'entendre que cada investigat, i en aquest cas cada president del FC Barcelona ha de respondre pels pagaments indegudament realitzats durant el període en què van exercir els seus càrrecs, sent la finalització d'aquest el que determinaria el dies a quo a partir del qual s'hauria de començar a computar el termini de prescripció", explica el tribunal i afegeix que Laporta estava acusat pel jutjat de suborn, corrupció esportiva, falsedat documental i administració deslleial.

Per a l'Audiència de Barcelona "el còmput del termini prescriptiu es correspondria amb el moment en què Laporta va abandonar el càrrec de president de la Junta Directiva del FC Barcelona" i a partir d'aquí caldria comptar cinc anys que és el termini establert pels delictes dels quals estava acusat per prescriure segons la legislació.

El tribunal també ha rebutjat la petició de Sandro Rosell d'arxivament de la investigació pels diversos delictes de què està imputat, ja que el seu termini de prescripció, en comptar el presumpte suborn i corrupció esportiva, és de 10 anys i que no havia transcorregut quan va ser imputat a mitjans del 2023. Tant les acusacions particulars, que exerceixen el Reial Madrid com LaLiga, es van oposar als recursos presentats pel Barça, Laporta i la resta d'investigats.