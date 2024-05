Laia Palau rep la Gran Creu del Reial Ordre al Mèrit Esportiu

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha declarat en l'acte de lliurament de la Placa d'Or de la Reial Orde del Mèrit Esportiu a la selecció espanyola de bàsquet 1984 i la Gran Creu de la Reial Orde del Mèrit Esportiu a l'exbase Laia Palau que tots ells honren "a grans persones portadores d'extraordinaris valors".

"Honrem a grans persones portadores d'extraordinaris valors que hem de reivindicar, de compromís, lliurament, humilitat, solidaritat i de joc en equip, que són essencials en un esport que ha fet a Espanya una referència mundial. Heu marcat història en l'esport espanyol i, singularment, en el bàsquet", ha afirmat el president de l'Executiu, que ha reconegut que "és un amant públic" d'aquest esport.

Laia Palau, que ha entrat en el selecte grup que tenen aquesta distinció i que ostenta el rècord de més internacionalitats, amb 315 partits, ha subratllat el seu agraïment a tot el seu entorn per aportar aquest "seny" i ha confessat el seu desig per al futur. "Soc bastant de tirar cap endavant i jo el que vull és que em doneu gratitud pel treball que faig amb el bàsquet. La meva gran característica ha estat persistir, resistir i fer les coses amb i per a la gent", ha expressat l'esportista internacional absoluta des de 2002 fins a novembre de 2021, sent capitana des de 2014.

La base registra 12 medalles a nivell de seleccions, de les quals destaquen la plata en els Jocs Olímpics de Rio de Janeiro en 2016, el subcampionat en el Mundial de 2014 i tres campionats d'Europa.

En el bàsquet de clubs té una carrera no menys espectacular, que adornen 2 Eurolligues, competició en la qual és la màxima assistent de la història, 14 lligues, 11 Copes i 6 Supercopas.

"Has inspirat amb una trajectòria exemplar, on has contribuït amb una carrera plena d'èxits del bàsquet femení que durant moltes dècades ha sofert una injusta marginació. Sempre ha enviat missatges en favor de la igualtat i en defensa de l'esport femení", ha assenyalat Pedro Sánchez. "Laia demostra el molt que hem avançat, però també el molt que ens queda per fer. La seva ambició, i sobretot que sempre ha estat més passadora que anotadora, i això la defineix molt bé perquè feia millor al seu equip i a les seves companyes", ha afegit.

Per part seva, la selecció espanyola de bàsquet 1984 guanyadora de la plata a Los Angeles 1984, primera medalla de la història d'Espanya del bàsquet en una cita olímpica, ha rebut Placa d'Or de la Reial orde del Mèrit Esportiu davant al presència de tot l'equip.