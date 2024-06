La base Klara Lundquist (Sodertalje) s’acosta a l’Spar Girona

El talent suec ha acompanyat, sovint, el camí de l’Spar Girona a l’elit. Aquest curs ha brillat, per exemple, Regan Magarity, i en anteriors temporades ho havien fet Frida Eldebrink o Binta Drammeh. Confirmat l’adéu de la pivot, s’obre la porta ara a l’arribada d’una altra jugadora d’aquest país: la base Klara Lundquist, que aquesta temporada ha liderat el Sodertalje de Bernat Canut per fer-lo campió de la seva lliga (on va ser escollida MVP) i Copa.

A l’espera que es concreti la fusió amb el Bàsquet Girona, l’Uni segueix fent feina als despatxos. De moment, de manera oficial, només s’han confirmat cinc baixes, Tolo, Bertsch, Nicholson, Etxarri i Magarity, i resta pendent la renovació del tècnic Roberto Íñiguez, i aclarir el futur de jugadores com Parra, Ainhoa López, Labuckiene i Mendy. Canella i Ygueravide són les úniques amb contracte pel proper curs.

Klara Lundquist és una base internacional sueca de 25 anys (en farà 26 a l’agost), d’1,73 metres d’alçada. Aquesta ha sigut la seva segona temporada al Sodertalje. Amb l’extècnic de l’Uni i el Cadí Bernat Canut d’entrenador i l’exjugadora del club gironí Frida Eldebrink de companya a l’equip, s’han proclamat campiones de lliga i Copa superant en totes dues competicions el Lulea. Lundquist ha firmat una mitjana de 20,5 punts en 30 partits. La base també ha jugat fora del seu país, a Montpeller i a l’Arka Gdynia polonès, amb qui va visitar Fontajau el desembre de 2021 en partit de l’Eurolliga.

L’interés per a aquesta jugadora s’afegeix al que té el club per la pivot Christelle Diallo (Saragossa) i l’aler Mamignan Touré (Montpeller), que també són a prop de concretar la seva arribada a Girona en les properes setmanes. La directora esportiva, Laia Palau, ja va advertir que l’equip de la propera temporada tindria moltes cares noves i tot apunta que així serà. Tot amb l’objectiu de dotar la plantilla de més físic i renovar les ambicions després d’un curs on els resultats no han tornat a ser els esperats (eliminades a quarts a la Copa, i a semifinals tant a la lliga com a l’Eurocup, competició continental on les gironines repetiran el curs vinent).

Lundquist vindria per formar parella de bases amb Ygueravide, amb contracte en vigor. Precisament la valenciana es troba aquest dies concentrada a Guadalajara amb la selecció espanyola 3x3 que dirigeix la figuerenca Anna Junyer per preparar el preeuropeu de Dinamarca dels dies 7 i 8 de juny. En aquesta citació també hi ha Marta Canella, l’altra jugadora amb contracte pel curs que ve. Gracia Alonso de Armiño, Juana Camilión, María España, Vega Gimeno, Ainhoa Gervasini, Gala Mestres, Cecilia Muhate, Anna Palma i Alba Prieto completen la llista.

Com ja s’ha explicat diversos cops, les novetats tant al Bàsquet Girona com a l’Uni estan a l’espera de la decisió final sobre la possible fusió entre els dos clubs. Durant la primera quinzena de juny hi haurà la resposta, tot apunta que afirmativa, i que permetrà desbloquejar les altres operacions.

