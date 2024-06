Doble accent gironí en l’ascens del Villa de Aranda a Asobal

El Villa de Aranda competirà la temporada que ve a la Lliga Asobal després de superar el Burgos al play-off d’ascens. La ciutat castellana, de poc més de trenta mil habitants, però amb experiència de cinc cursos a la màxima categoria va celebrar-ho amb una festassa amb l’afició a la plaça de l’Ajuntament. Els altres dos ascensos, un per repesca (2012) i un durant la pandèmia (2020), no s’havien pogut celebrar i l’ocasió s’ho mereixia. Entre els jugadors més aclamats a l’escenari, dos gironins, Dalmau Huix, autor de quatre gols en la final, i el porter sarrianenc, Pau Guitart, decisiu amb les seves aturades.

Dalmau Huix, en acció durant la final del play-off d'ascens contra el Burgos / Julio Calvo

De ben petit mai s’hauria imaginat poder viure de fer el que més li agradava. I menys a la màxima categoria. Aquell nen que somiava ser Iker Romero i que sortia de l’escola anava corrents al Pavelló de Fornells per entrenar, jugava per passar-s’ho bé amb els amics i, sobretot, perquè li agradava. I li continua agradant ara amb trenta anys. I gaudeix fent feliços els aficionats. Com els milers que van ser el cap de setmana passat veient com Huix aconseguia l’ascens amb el Villa de Aranda a la Lliga Asobal. Sí, després de deu temporades consecutives a Plata, on hi va debutar amb el Bordils, i de passar per Torrelavega, Burgos i Zamora, Huix, per fi, arriba a la màxima categoria. A l’espera que el club confirmi la seva continuïtat, Huix es veu preparat per competir-hi. «No em sembla que el salt entre equips de mitja taula baixa d’Asobal i de mitja taula per amunt de Plata hi hagi tanta diferència. Tret de Barça o Bidasoa, hi ha equips de Plata que podrien jugar a Asobal. És un repte molt gran i estic convençut que puc fer una bona temporada».

Dalmau Huix, durant la celebració per l'ascens / Diari de Girona

El viatge esportiu d’Huix l’ha dut a conèixer món i fer amics «per tota la vida» fins a aterrar a l’elit de l’handbol. Fet al Fornells, format al Bordils, polit a Torrelavega i Burgos, a Zamora va trobar l’estabilitat i va arrelar. «Al principi em feia cosa sortir de Girona i ho vaig provar amb la intenció de tornar aviat. Amb el temps m’ha anat agradant això d’estar a fora i viure d’això», diu Huix que, paral·lelament, es prepara per a les oposicions de bomber. L’estiu passat va aterrar a Aranda de Duero on ja el coneixen pel carrer. «L’handbol és el primer esport de la ciutat i sempre hi ha molt d’ambient», detalla Huix, que no veu l’hora que el club confirmi la seva renovació i pugui estrenar-se a Asobal.

A Pau Guitart, la màxima categoria no li serà nova. El porter va saltar del Sarrià a Port Sagunt i Sinfín, en dues experiències a l’Asobal, i encara va passar per Antequera, de Plata, abans de fitxar l’estiu passat per l’Aranda. Ara, tant Guitart com Huix s’afegiran als germans Mach, David i Sergi (Conca) i els Cikusa, Petar i Djordje, (Barça) a la màxima categoria. Caldrà veure si s’hi manté Pere Arnau, que no continuarà al Granollers.