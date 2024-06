El Figueres es classifica per la final del play-off d'ascens a Tercera

El Figueres s'ha classificat per a jugar la final del play-off d'ascens a Tercera Divisió després d'empatar 1 a 1 al camp de l'Horta. El duel s'ha hagut de resoldre a la pròrroga, ja que els barcelonins havien aconseguit igualar la semifinal en els noranta minuts de temps reglamentari gràcies a un gol de Cabriti. A la pròrroga, una diana de Bech ha permès als figuerencs decantar la balança. Els blanc-i-blaus jugaran l'ascens amb l'Atlètic Lleida amb el factor camp a favor.

Els locals han aconseguit igualar l'eliminatòria al límit del descans. Un cop anímic difícil de pair per als de Roger Vidal, que sense haver patit en excés a la primera part acabarien marxant al descans amb desavantatge amb un gol en contra en el darrer minut. Cabriti ha superat Quintanas de penal per deixar-ho tot per decidir a la segona part.

A la represa, ni un ni altre conjunt ha estat capaç de marcar, encaminant d'aquesta manera el matx a la pròrroga. Els alt-empordanesos sabien que es jugarien la sort de la temporada en el temps extra i els detalls marcarien el desenllaç. L'inici ha estat immillorable. Bech ha rebut entre línies, ha guanyat metres sense oposició i ha acabat superant León amb un xut creuat des de dins l'àrea (94'). El Figueres encara hauria de patir molt. Primer, ha vist com anul·laven un gol a l'Horta (104') perquè la pilota havia sortit a fora abans de la rematada. Després, els unionistes s'han salvat de nou. Cabriti ha estavellat el cop de cap al pal en la darrera ocasió de la primera part de la pròrroga.

Els darrers quinze minuts els figuerencs han jugat amb calma i experiència. Sense cap intimidació a l'àrea de Quinti, el Figueres s'ha emportat la semifinal. L'Atlètic Lleida serà l'últim escull per tornar a Tercera Divisió dues temporades més tard.