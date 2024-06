L’últim repte del porter Andreu Muñoz al Lloret

Si res no falla, demà l’Hoquei Lloret serà nou equip d’OK Lliga. El conjunt dirigit per Xevi Cabanas té avantatge en la final del play-off d’ascens, que es disputarà a Vic (16:15 h), després d’aconseguir un 2-0 favorable en el duel d’anada a casa. Sens dubte, serà el partit més especial i important per a tots els lloretencs amb un desplaçament multitudinari a terres vigatanes. Però, sobretot, ho serà per Andreu Muñoz. Passi el que passi, el porter, de 22, anys provarà una nova experiència a Portugal la temporada vinent -ha arribat a un acord amb l’Alenquer de la segona divisió portuguesa- i, abans de marxar, té el repte de retornar el seu club a la màxima categoria. «Quan vaig pujar al primer equip el curs 2020-21, jugàvem a l’OK Lliga. Des que vam baixar aquell mateix any, tinc el neguit i l’objectiu de tornar el Lloret on es mereix. Vull deixar-lo on me’l vaig trobar», assegura.

«En el món de l’hoquei, dos gols no són gaire. Encara no donem res per fet, ni molt menys. Aquest diumenge, a Vic, està tota la temporada en joc. És un premi i en tenim moltes ganes», comenta Muñoz. El seu paper a la porteria serà fonamental. «Els porters d’hoquei som força protagonistes als partits. Un bon dia nostre, pot significar una victòria i, en aquest cas, un ascens. Estic preparat, tant de bo pugui mantenir una altra porteria a zero com en l’anada», diu.

Muñoz ha crescut a l’Hoquei Lloret, des que va començar a la base amb 3 anys fins arribar al primer equip. «Fa uns mesos vaig prendre la decisió unànime d’anar a Portugal la temporada que ve. Com que marxo, tinc la pressió de deixar el Lloret a l’OK Lliga. Portugal està per davant de la lliga espanyola, serà tota una aventura per gaudir de l’hoquei d’una altra manera», explica.

El tiktoker de l’equip

Muñoz està aprofitant la situació il·lusionant que viu el Lloret per explicar el seu dia a dia amb l’equip a través de Tiktok. «Comparteixo la meva perspectiva de l’hoquei. A la gent li agrada i em dona feedback», apunta. En un dels seus vídeos, afirma que si marca gol l’Hoquei Lloret pujarà a l’OK Lliga i el fa. «Espero que al final sigui així. Si pogués fer una porra i encertar-la, m’agradaria que no em fessin cap gol», conclou.

Subscriu-te per seguir llegint