Vic acull aquest cap de setmana el primer MIC femení

Durant tot aquest cap de setmana, Vic acull el primer torneig MIC format íntegrament per equips femenins. El torneig comparà amb la participació de trenta-vuit clubs entre els quals sobresurten el Girona, el FC Barcelona i l’Espanyol. Els partits es jugaran a les instal·lacions esportives municipals i al camp de l’OAR Vic. Els resultats i calendari es poden consultar a www.micfootfem.com i la informació del campionat es podrà seguir en temps real mitjançant l’aplicació Tournify.

«Teníem moltes ganes d’engegar un projecte íntegrament femení amb la marca MIC. Creiem que aquesta primera edició serà molt atractiva perquè comptarem amb equips procedents de diversos llocs de Catalunya. Volem construir un torneig que es converteixi en un referent per a totes les noies futbolistes», assegura la directora del MICFootfem, Maite Colomer.

Per aquesta primera edició del MICFootfem s’han format tres categories, totes de futbol 7: la categoria benjamí (U10) de noies nascudes del 2014 cap endavant; l’aleví (U12), per a esportistes nascudes els anys 2012 i 2013; i la infantil (U14), amb participants nascudes els anys 2010 i 2011. Entre els clubs participants també hi són l’Estartit, el Bonmatí, EFM Calonge i Sant Antoni, Santa Costa Brava i Farners.