L'infortuni impedeix l'ascens del Lloret a l'OK Lliga (4-1)

Sovint, la línia que diferencia l'èxit del fracàs és molt fina. I d'això en pot donar fe el Lloret, que s'ha quedat sense el somni de l'ascens en un partit davant el Vic en què li han sobrat 25 segons (4-1).

Després que el conjunt vigatà s'avancés a la primera part, els selvatans van equilibrar el matx tot just començar el segon temps i tenien l'eliminatòria molt ben equilibrada per assolir la fita. Però els osonencs no es van rendir i van escurçar distàncies amb un gol que obligaria el Lloret a suar fins a l'últim instant. Passaven els minuts a favor del conjunt selvatà i l'ascens cada cop era més a prop. Ja a l'últim minut, el Vic va recórrer al joc de cinc i a falta de 25 segons empataria l'eliminatòria i forçaria la pròrroga.

Malgrat el cop dur que acabava de rebre, el Lloret ho intentaria al temps extra i jugava amb la circumstància de que una falta del Vic li donaria una opció de llançament directa. Però aquesta no va produir, i el que sí que es va produir és un gol del Vic ja a l’últim minut que deixaria els selvatans sense l’objectiu pel qual han estat lluitant durant tota la temporada.