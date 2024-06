Punt final a la gran història d'Aday a l'Escala

El pas d'Aday Benítez a la banqueta de l'Escala s'ha acabat. Amb un comunicat ple de gratitud, el club alt-empordanès va donar-li les gràcies al tècnic de Sentmenat, que va complir amb escreix l'objectiu pel qual va ser cridat el novembre passat: la permanència a la Tercera RFEF. De fet, va anar d'un pèl que l'excapità del Girona, en la seva primera aventura en solitari a les banquetes, no el col·loca en llocs de play-off a Segona RFEF. Va acabar setè. «Només podem tenir paraules d'agraïment per la feina feta, per l'entrega a l'equip, al club i al poble. Un escalenc més per sempre. Molta sort en la nova etapa!», va piular l'Escala, que ara haurà d'encertar el substitut.

Benítez ja té destí. Segons va avançar Mundo Deportivo, signarà amb l'Europa, que competeix a Segona RFEF. Al conjunt barceloní va ser on el català va iniciar-se, com a segon en el filial. Ara tindrà l'oportunitat de liderar el primer equip en un projecte més ambiciós.

L'entrenador que hi havia a l'Europa, Ignasi Senabre, deixa la banqueta lliure, i és per això, que el club ha sol·licitat a Benítez per començar la nova temporada. Un curs en què la Segona RFEF serà duríssima, amb la presència, entre d'altres, d'un històric com el Sabadell, i de l'Olot. I d'Aday, esclar.

