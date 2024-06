El Bàsquet Girona s’interessa per Oriol Paulí

A l’espera de poder fer oficials els primers anuncis, el Bàsquet Girona té diferents fronts oberts per a la confecció de la plantilla del curs que ve. El club de Fontajau ha mostrat el seu interès en l’aler gironí Oriol Paulí, que el 30 de juny acaba contracte amb el Barça.

El jugador, de 30 anys, encaixa a la perfecció en el projecte del Girona i així se li ha fet saber. Paulí, amb diverses propostes al damunt de la taula, tindria un rol important a Fontajau.

Ara mateix, no fa l’efecte que Paulí pugui renovar amb el Barça, on ha tingut un paper residual en les dues temporades que hi ha estat.

El gironí va iniciar-se en el món del bàsquet a Girona, però l’any 2006 va passar a formar part de les categories inferiors del club blaugrana. A l’ACB, també té experiència al Gran Canària i l’Andorra.