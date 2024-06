Bernat Vivolas torna a la banqueta del GEiEG

Després de l'adéu de Marc Serra, Bernat Vivolas (1993) torna a assumir la direcció del primer equip de la secció de bàsquet del GEiEG.

Així doncs, Vivolas iniciarà la seva 11a temporada al club grupista, on ha desenvolupat diferents funcions, des de la coordinació fins a entrenador de diferents equips i categories. En les seves dues últimes temporades com a entrenador (2021 a 2023) ja va estar al capdavant de l'equip de Lliga Femenina 2, assolint la millor classificació de la història del club a la competició i classificant l'equip per la fase d'ascens a Lliga Femenina Challenge. En la darrera temporada, 2023-2024, va estar en un segon pla a causa de motius personals, col·laborant amb l'equip amb tasques logístiques i de desplaçaments.

Vivolas, juntament amb la direcció esportiva de l'entitat, ja treballa per confeccionar la plantilla de la temporada 2024-2025, amb l'objectiu de mantenir gran part del bloc de jugadores.

El passat 21 de maig, Marc Serra va decidir posar punt final a la seva etapa com a entrenador del primer equip de la secció de bàsquet del GEiEG per motius personals.

Serra agafava l'equip el passat estiu i va completar la segona millor temporada de la història a LF2, aconseguint 12 victòries en una lliga regular molt exigent tant pel nivell dels equips com pels desplaçaments per tot Espanya i els quilòmetres acumulats. Així doncs, Serra va tenir molt bons resultats en el retorn al club on ha passat més anys entrenant.

Ara, el líder de la banqueta torna a ser Bernat Vivolas.