San Emeterio, nou director esportiu del Bàsquet Girona

Tots els camins duien a Fernando San Emeterio. I així ha estat. El càntabre ha estat anunciat com a nou director esportiu del Bàsquet Girona, que aconsegueix fitxar-lo pel seu projecte després d'una extensa trajectòria al València. San Emeterio reunia totes les condicions, emotives i esportives, i Marc Gasol no ha dubtat ni un segon, des que va saber que el seu gran amic, amb qui va jugar en la seva etapa a l'Akasvayu, era una possibilitat real, a incorporar-lo per afrontar amb més garanties que mai el tercer any consecutiu a l'ACB.

Ara, tocarà treballar. Perquè a San Emeterio, que a la Fonteta s'hi va estar nou temporades, sis com a jugador i tres com a tècnic assistent, se li ha girat feina. Ja en té d'avançada, esclar. I el primer que haurà de fer és afrontar la decisió de mantenir Fotis Katsikaris a la banqueta o trobar-li un relleu. Tot, per descomptat, consensuat amb Gasol, que és qui mana.

Pel que fa a la plantilla, diversos són els interrogants que circulen darrerament. Des de l'interès per Oriol Paulí, a les negociacions obertes per l'escorta nord-americà Aljami Durham, passant pel pivot argentí del Breogán, Juan Fernández.

També s'ha filtrat que el gironí Eric Vila no continuarà al vestidor, però que, en canvi, Jaume Sorolla renovarà. I encara faltarà per descobrir el futur dels Ike Iroegbu, Yves Pons, Quino Colom i companyia, a banda dels cedits per part del Barça Juani Marcos i Sergi Martínez. Caldrà tancar molts acords, en les pròximes setmanes.

