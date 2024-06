L’Olot confirma que Pedro Dólera serà l’entrenador

Va complir la promesa de pujar al Puigsacalm si l’Olot pujava a Segona RFEF, i ara s’haurà de preparar per ascendir al Comanegra. Pedro Dólera finalment complirà el seu any de contracte amb l’Olot i continuarà dirigint l’equip garrotxí en la temporada del debut a Segona RFEF. Així ho ha confirmat aquesta tarda el club a través d’un breu comunicat en el qual s’explica que l’entrenador barceloní es mantindrà al capdavant de la banqueta, un cop aplicada la renovació automàtica que tenia en cas d’aconseguir l’anhelat objectiu.

«Un any més amb el director d’orquestra del flamant campió de lliga de Tercera Federació. Dólera és bon coneixedor de la categoria i del futbol català i transmet passió i ADN competitiu amb resultats contrastats. A punt per la segona part, míster? Junts, a pic i pala cap a Segona RFEF», diu la nota. Dólera allargarà, d’aquesta manera, la seva primera experiència fora de Barcelona, després d’entrenar dos altres històrics com l’Europa i el Prat.

Amb la continuïtat del tècnic confirmada, la direcció esportiva se centrarà ara en la plantilla. De moment, s’han produït les arribades de David López i Robert Costa i les sortides de Batalla, Ufano, Perone, Marco Gil, Eric Mourin i Blázquez.