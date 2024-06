Marc Gasol, «sense tenir por de l'error nou»

Temporada llarga. D'aprenentatges. Assolint objectius a última hora. Els dos clubs de bàsquet de la ciutat que competeixen a l'elit s'han vist contra les cordes. En diversos moments han suat de valent. A escales diferents, però han suat. L'Uni Girona, amb el pressupost més alt de la seva història no ha aconseguit obtenir un bitllet per tornar a l'Eurolliga i, el Bàsquet Girona tornarà a competir a l'ACB, però durant la temporada s'han viscut històries de tota mena.

Fixant-nos en el Bàsquet Girona, el mitjà Encestando va publicar un missatge molt clar: el Bàsquet Girona vol iniciar un projecte nou molt ambiciós. Vol jugar el play-off o competició Europea. Impactant i atrevit. És el moment de començar un projecte nou? Els dubtes són lògics. Després d'una temporada grisa, potser val més intentar no repetir aquests errors. El missatge interior que surt a la majoria d'aficionats és; Ara? Vols dir? Potser és millor fer un pas endavant més petit. Mentrestant a Fontajau aquest missatge no floreix, aquests dubtes no existeixen.

«Sempre estem pensant com fer millor les coses. Sense tenir por de l'error o de l'error nou». Doncs som-hi. La resiliència és un procés només apte per a valents. Després d'una temporada on hi ha hagut poques setmanes tranquil·les. 2 directors esportius, 2 entrenadors i 19 jugadors en una sola temporada, però la resiliència que t'ha portat a tornar a néixer, i en conseqüència, vèncer a Baskonia i Gran Canària davant de les seves aficions i jugar-te a l'última jornada una plaça per a la Basketball Champions League t'anima a sumar un nou objectiu, portar l'escut del Bàsquet Girona per Europa.

D'altra banda, en Marc Gasol ho té molt clar. «Si no anem a Europa, no passaria res. Tenim un pla, però hem de saber pivotar i continuar en el nostre camí», va dir el president del Bàsquet Girona en la roda de premsa de final de temporada. Ens podem quedar amb la mel als llavis.

El missatge és clar. Construir i no deixar de fer-ho. Fer passos endavant. Amb deu anys d'història és complicat assolir tots els objectius que ha obtingut el Bàsquet Girona. Sense por de cometre errors, ni a corregir-los, ha quedat clar que només es pot evolucionar, millorar i, si caus, et tornes a aixecar. A Girona en sabem d'això, som immortals.

