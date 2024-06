Recio: «Farem equip per tornar a pujar OK Lliga»

El Garatge Plana Girona va enterrar en la primera part del partit de diumenge a Alcoi les possibilitats de mantenir-se a OKLliga. El 4-0 amb què Ferran Formatjé i companyia van martiritzar els gironins deixava impossible la salvació. Així seria i el 5-2 final confirmaria el descens del Girona a la segona categoria estatal vuit temporades després. «No ens ho plantejàvem, però sabíem que podia passar», deia ahir el president Eduard Recio. I ara què? Un descens sempre és traumàtic per molt esperat o possible que sigui. Tanmateix, a Palau fa temps que es treballava en la temporada que ve fos quin fos l’escenari. És per això que poques hores després de tornar d’Alcoi i encara sense haver paït el disgust, Recio ja pensa en el curs vinent a Plata.

«La idea és tornar a OK Lliga i farem un equip per ser a dalt. Llavors ja veurem què passa, però la ciutat i el club es mereixen ser a OK Lliga». En aquest sentit, el club ja té lligada la continuïtat de l’entrenador Xavier Garcia Balda i de bona part de la columna vertebral de la plantilla. Així, el veterà porter Jaume Llaverola, Àlex Grau, Borja Ramon i Moi Aguirre continuaran al club el curs que ve a Plata. Per contra, Biel Nadal se’n va l’Igualada, Marc Vázquez a l’Alpicat i Puigvert cerca nou destí. Pel que fa a Django Bogers i Aleix Domènech encara s’hi està parlant. El Girona fins i tot ja té lligat el primer fitxatge pel nou curs. Es tracta del gironí Sergi Canet, que arribarà procedent, precisament, de l’Alcoi. Recio confia en la bona predisposició dels patrocinadors per mantenir el pressupost que ha tingut el primer equip aquest any, d’uns 120.000 euros.