Labuckiene deixa l’Uni després de quatre temporades

Giedre Labuckiene no continuarà a l’Spar Girona la temporada que ve. El club ha informat aquesta tarda que la capitana torna a Lituània, per estar amb la seva família, després de quatre temporades defensant la samarreta de l’Uni. La capitana deixarà un buit important a Fontajau, on s’ha convertit en una de les jugadores amb més partits de l’Uni. «Cada vegada que diem adeu, fa mal. Girona sempre estarà als nostres cors. Sempre», ha assegurat la pivot en un vídeo ple de records publicat a les seves xarxes socials.

Labuckiene ja va confirmar fa un parell de mesos en una entrevista a Diari de Girona que «no em veig a cap més lloc que no sigui Girona o Lituània. Si em puc quedar, estaré encantada, i, si no, tornaré al meu país. Però no aniré enlloc més». Finalment, ha hagut de marxar.

La jugadora lituana va arribar a Girona el curs 2020-21 procedent del Lublin polonès i va trobar a la ciutat el lloc on establir-se amb la seva família. En el palmarès de Labuckiene destaca la final de la Copa de la Reina guanyada amb l’Uni l’any 2021. «Va ser espectacular. Per mi és el millor partit amb el club», va assegurar.