Mechaal i Guerrero es posen a prova abans dels Jocs

Després d’assegurar la mínima RFEA per als Jocs Olímpics de París 2024, els atletes gironins Adel Mechaal i Esther Guerrero afronten la penúltima gran cita de la temporada en l’Europeu de Roma que es disputarà del divendres 7 al dimecres 12 de juny. Enguany, el Campionat d’Europa s’ha hagut d’adaptar a les olimpíades amb una lleugera modificació del calendari, sense que culmini en cap de setmana, la desaparició de les proves llargues de marxa i la substitució de la marató per la mitja marató.

Tant l’esportista de Palamós com la de Banyoles han estat inclosos en la llista dels prop de 90 atletes que competiran amb Espanya a l’Estadi Olímpic de la capital italiana. Mechaal correrà en els 1500 i els 5000m -prova en la qual va penjar-se la medalla de plata l’any 2016-, mentre que Guerrero ho farà únicament en els 1500m.

L’últim precedent va ser l’any 2022 en el Campionat d’Europa de Munic, on Mechaal es va haver de conformar amb el 14è lloc en la final dels 5000m. Guerrero no hi va poder participar per culpa d’una lesió a l’isquiotibial.

Horaris de l’Europeu

La participació dels dos representants gironins està prevista en els següents horaris. Guerrero serà la primera en córrer i ho farà aquest divendres pel matí en la primera ronda dels 1500m (11:45 hores) juntament amb l’espanyola Marta Pérez. En cas de classificar-se, la final serà diumenge (22:36 hores).

Per la seva part, Mechaal debutarà dissabte en la final dels 5000m (22:28 hores) amb Thierry Ndikumwenayo i Sergio Jiménez. Els 1500m masculins tindran lloc dilluns vinent amb la primera ronda (11:20 hores) i, en cas de classificar-se, la final serà dimecres que ve (22:26 hores). L’acompanyaran Mario García Romo i Ignacio Fontes.

Els Jocs Olímpics de París

Mechaal i Guerrero afronten un incansable camí cap als Jocs Olímpics de París 2024, en un calendari de proves que no els dona treva per anar afinant la seva posada a punt de cara a l’estiu.

L’atleta de Palamós va participar la setmana passada a la Lliga de Diamant d’Estocolm, on va finalitzar en la vuitena posició dels 3000m amb un temps de 7:37.28 que era la marca de la temporada. D’altra banda, va aconseguir la millor marca de l’any en els 1500m als Bislett Games d’Oslo: 3:33.21. Va ser, però, el temps a Marràqueix (3:34.22) el que li va servir per assegurar la mínima RFEA.

D’altra banda, Guerrero va aconseguir la setmana passada la mínima RFEA en els 1500m del Golden Spike Ostrava (República Txeca), el circuit d’or continental, amb un temps de 4:03.72.

Els dos atletes gironins s’han classificats als Jocs de París abans que acabi el període de la RFEA per tenir la mínima de competitivitat, el qual conclou el 30 de juny.