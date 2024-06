El passat del pitxitxi gironí: pivot i exjugador d’handbol

Haimadou Konteh, amb 48 gols amb el Club de Futbol Camallera, de Quarta Catalana, ha estat el pitxitxi de tot el futbol gironí des de primera divisió fins a baix de tot. El jugador de Girona, resident al barri de Pont Major, ha estat un autèntic depredador amb el conjunt de l’Alt Empordà, campió del grup 2 a l’última jornada de lliga i amb bitllet directe per a Tercera Catalana.

El corpulent futbolista d’1,93 metres d’alçada s’ha destapat aquesta temporada ja que, com a màxim, havia marcat 21 gols, el curs passat. L’idil·li de Haima amb el gol no ve de lluny ni molt menys. L’exjugador del Can Gibert B, de 26 anys, no es va formar en cap equip de base. Es va prendre seriosament el futbol fa vuit anys quan va tornar del seu país d’origen, Gàmbia. I jugava al centre del camp, de pivot.

Els primers tocs amb la pilota, però, els havia començat a donar amb la mà, enlloc del peu, quan era petit. Va ser jugador del Club Handbol Bordils durant vuit anys, fins a la categoria infantil: «Era de Bordils i m’hi vaig apuntar. Però després vaig veure que m’agradava més el futbol», recorda. Va compartir vestidor amb Sergi Vidal, establert al primer equip.

Després de jugar a handbol se’n va anar al país de l’Àfrica Occidental per passar l’etapa de l’adolescència. Va tornar a terres gironines amb 18 anys i volia jugar a futbol, Va trobar el Penya Bons Aires, on només entrenava. L’equip gironí, que era dirigit per l’extècnic camallerenc Guillem Rispau, el va recomanar al club de l’Alt Empordà. Més tard, el filial del Can Gibert el va captar un curs (2019/20) fins que va decidir iniciar una segona etapa al club camallerenc, on s’ha fet gran.

«El Bellingham del Camallera»

Haimadou ha jugat com a màxim a Quarta Catalana i a poc a poc ha anat avançant la seva posició. De fet, ni ara es considera un 9 d’àrea: «No soc davanter. Alguns partits sí que hi he jugat, però en la majoria he estat mitjapunta. M’agrada més estar més endarrerit, ja que tinc bona arribada».

El gironí Lluís Juncarol, entrenador del Camallera des de fa vuit temporades, ha estat el responsable de potenciar-li el factor golejador. «De pivot estava desaprofitat, té molta arribada i sempre he volgut que toqués més àrea. És en Bellingham del Camallera», afirma.

El pitxitxi de Banjul confessa que aquesta temporada «no m’esperava ni de broma marcar tants gols. El més important que he fet va ser el 0-1 al camp del Vilamalla, a l’últim partit, i el més bonic un amb el cap contra L’Escala B».

Entrenar amb el Peralada

Haima s’està traient el permís de conduir cotxe i els companys d’equip de Girona ciutat el duen en el vehicle als entrenaments i als partits: «Per un altre equip, no faria tants quilòmetres».

Els seus registres no han passat per alt a equips de categoria superior, com el Can Gibert, de Primera Catalana. També podria fer la pretemporada amb el Peralada, de Tercera RFEF. Passi el que passi es mostra agraït al Camallera: «Des que hi vaig començar a jugar, el club m’ha ajudat molt i és com una família», conclou.

Només Khalil Daia, de La Punxa, li aguanta el ritme golejador El davanter del Camallera Haimadou Konteh (48 gols) pràcticament no ha tingut rival en la lluita pel pitxitxi gironí. Ara bé, Khalil Daia, de La Punxa, de Palafrugell, ha tingut molt mèrit d’anotar 41 gols a Tercera Catalana, una categoria superior. Aquesta temporada també han mostrat el seu estat de gràcia davanters de Quarta Catalanba com Vicenç Lloret, autor de 37 gols amb el Roses City B, i l’influencer Ansu Sanneh, que n’ha acabat anotant 34 amb el Vilablareix B. El veterà Xavi Mora n’ha signat 33 amb el Sauleda, de Palafrugell, campió de Tercera Catalana. Entre Dovbyk, Mas, Ali i Aitor És evident que, a més nivell de categoria, la dificultat per marcar augmenta. No cal passar per alt els 24 gols del pitxitxi Artem Dovbyk (Girona/Primera Divisió), els 21 de Marc Mas (Olot/Tercera RFEF), els 21 d’Ali Gueye (Roses/Primera Catalana) o els 26 -de moment- d’Aitor Rodríguez (Fornells/Segona Catalana).

