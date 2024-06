Quintanas: «Hem engrescat Figueres i s’ha d’aprofitar»

Després d’eliminar l’Horta a la pròrroga i amb un patiment terrible el cap de setmana passat, el Figueres es jugarà l’ascens amb l’Atlètic Lleida a doble partit. Primer, toca dissabte al Segrià mentre que la tornada serà d’aquí a quinze dies a Vilatenim. El play-off ha despertat futbolísticament la ciutat i el vestidor n’és ben conscient i ho beneeix. «L’eliminatòria serà ben igualada. Com les dues semifinals. No sé si som favorits o no. El que sí que és segur és que hi creiem i estem convençuts que ho farem. El vestidor és molt maco i està unit i, a més a més, comptem amb l’afegit que la ciutat està engrescada. Ens en sortirem», diu Albert Quintanas.

El porter de Porqueresn’ha vist de tots colors en el futbol. Des d’haver de viatjar sol el 2010 amb divuit anys fins a Alcorcón perquè Roberto Santamaría s’havia posat malalt i el Girona només tenia un porter disponible, fins a fer aturades salvadores amb Olot, Palamós, l’Escala i, ara, amb el Figueres. És amb el conjunt alt-empordanès amb qui el porter de 32 anys viu una segona joventut. Somia tancar la temporada amb el premi de l’ascens a Tercera RFEF. «Quan es porten tantes batalles a sobre, els moments de màxima tensió es porten amb més naturalitat. Cal intentar que els nanos, que en tenim molts, facin el que han fet tota la temporada, que ho han fet molt bé», diu. Quintanas assegura que el patiment a Horta «ha carregat encara més de moral i confiança l’equip». Ara, l’escenari és diferent. Toca tornar a començar amb cent vuitanta minuts al davant a caixa o faixa. «Són un equip rocós al seu camp. Caldrà sortir vius d’allà i que tot es decideixi a Vilatenim», afegeix.