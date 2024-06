San Emeterio confirma Fotis Katsikaris com a tècnic del Bàsquet Girona

Fernando San Emeterio ha sigut presentat aquest migdia a Fontajau com a nou director esportiu del Bàsquet Girona i ja ha anunciat la seva primera decisió: confirmar Fotis Katsikaris com a entrenador per la temporada que ve. L'exjugador de l'Akasvayu ha explicat que "si hi havia algun lloc que em pogués treure de València, on hi he estat molt a gust els últims nou anys, havia de ser una cosa com Girona, on hi vaig passar dos anys que marquen i et queden al cor". Des de la distància ha assegurat que seguia el club i que el repte "em fa molta il·lusió". San Emeterio vol contribuir a fer "créixer el club" en un lloc, el de director esportiu, que li encaixa més que el d'entrenador. "La possibilitat d'anar a Europa hi és però no depèn de nosaltres. El que vull és facilitar a l'entrenador i als jugadors que tot flueixi i vagi de la millor manera possible", ha assegurat.

La primera decisió ja està presa: "Fotis Katsikaris seguirà sent l'entrenador amb total confiança meva. Crec que es presentarà demà", ha assegurat. Fernando San Emeterio ho ha argumentat explicant que "crec que l'any passat va ajudar molt al club, hi ha jugadors que han crescut amb ell i han sorgit químiques amb l'staff, la plantilla i la grada que ens aniran molt bé. Aquesta comunió serà molt important". També ha explicat que pensen en la possibilitat que Juani Marcos i Sergi Martínez, cedits pel Barça, puguin continuar una temporada més a Fontajau perquè "han crescut amb nosaltres i Fotis i confia molt". Sobre el seu passat a Girona com a jugador entre el 2006 i el 2008 amb l'Akasvayu ha indicat que "van ser dos anys meravellosos que tots els que hi vam ser ens han marcat. A en Marc de manera evident apostant per la ciutat i creant el club aquí. Tinc una estima especial per Girona. No pensava que tornaria però quan va sortir la possibilitat, em va agradar molt". El director esportiu treballarà directament amb el General Manager Xus Escosa i l'scooting Erick Moleiro.