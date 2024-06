El Tordera busca recursos per continuar a Lliga Femenina 2

«Estem (buf)... Mare meva... Estem molt angoixats, la veritat. Necessitem sponsors per poder tirar endavant la categoria. Tenim la permanència, però ara ens falta cobrir les despeses per continuar competint». Són les paraules de la presidenta del CEEB Tordera, Susanna Parera. Gairebé ni saluda, es nota desesperació en el seu discurs. La junta directiva es troba aquests dies amb la gran problemàtica de buscar patrocinadors per assegurar la continuïtat del sènior femení, l’equip que ha estat el filial de l’Spar Girona durant les dues últimes temporades, a la Lliga Femenina 2. En total, el club necessita cobrir un pressupost que ronda els 60.000 euros. Mentre que també està pendent de la resposta de l’Uni per saber si es manté o no l’acord de filiació.

«El curs passat vam poder-lo afrontar perquè ens havíem proclamat campiones de la Copa Catalunya i vam guanyar la fase d’ascens a Lliga Femenina 2. Vam lluitar i tirar endavant, amb humilitat. No sé com ho hem fet perquè han estat unes despeses enormes per al club, però hem fet un gran sacrifici per poder competir i obtenir bons resultats en el nostre debut a la categoria. Ara bé, com no trobem suport econòmic per a la temporada 2024/25, nosaltres sols no ho podem assumir», explica Parera. La presidenta reconeix que «hem hagut de posar diners de la nostra butxaca» per sufragar les despeses generades. «Necessitem una assegurança. No ens podem tirar a la piscina sense saber si està buida o no perquè, si no, el club patirà i no pot ser», afegeix.

El Tordera ha estat l’equip revelació, finalitzant en el desè lloc de la classificació amb 10 victòries i 16 derrotes. «Acabem de celebrar els 10 anys. Durant aquesta dècada, hem aconseguit moltes coses fins aconseguir l’ascens a Lliga Femenina 2 i ara no volem haver de renunciar-hi pels diners. Hem lluitat molt per arribar-hi. Seria una llàstima perdre la categoria», comenta Parera.

A part, el club també ha d’informar a l’equip del panorama que es trobaran el curs que ve: «L’entrenador (Marc Delemus) i les jugadores necessiten saber on competiran. Vivim amb un estrès i un neguit constants. És difícil». Segons la presidenta, «si sabéssim ja si seguim sent el filial de l’Uni o no, podríem agafar un camí o un altre»: «Estem a l’expectativa i amb les mans lligades. No podem avançar amb la planificació de la temporada vinent. Si es dona el cas, a nosaltres ens convé continuar amb aquest conveni de filiació».

El Tordera creua els dits perquè surti algú que els salvi de manera urgent. «Estem buscant per tot arreu. Hem de difondre per on sigui la necessitat que tenim de trobar patrocinadors. Cada dia ens aixequem amb l’esperança que sigui el dia que aparegui, però no apareix. Ens estem quedant sense marge per comunicar a la Federació si continuem a Lliga Femenina 2 o renunciem a la nostra plaça. No tenim temps. Tant de bo s’alineïn els astres i aparegui un col·laborador».