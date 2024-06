El Bàsquet Girona culmina la transformació en SAE i estarà a punt l'1 de juliol

La transformació del Bàsquet Girona en Societat Anònima Esportiva (SAE) ha culminat tots els tràmits burocràtics i serà efectiva a partir de l'1 de juliol. Aquesta mateixa setmana s'ha resolt el darrer que faltava: la inscripció al registre. Amb aquest pas superat, i anteriorment, amb la validació del Consell Superior d'Esports, tot està preparat perquè a partir del mes que ve, amb l'inici oficial de la temporada 2024/25, comenci a caminar el nou Bàsquet Girona SAE. Els equips de base i el de bàsquet en cadira de rodes, en canvi, dependran d'una Fundació també de nova creació que aixoplugarà tota la part no professional del club.

El club ha tramitat durant tota aquesta campanya el procés necessari per fer la conversió, que tot i que ja no és necessària per competir a les lligues professionals de futbol i bàsquet d'Espanya, Marc Gasol ha volgut afrontar. De fet, ell serà el soci únic de la SAE després de cobrir, amb l'aportació dels 2,4 milions que havia considerat necessaris el Consell Superior d'Esports, el capital social. Aviat, s'haurà de convocar una junta general d'accionistes que servirà per repartir els càrrecs de gestió. En tot cas, que la presidència de l'òrgan gestor continuarà tenint-la Marc Gasol, és evident.

La primera fase de la venda d'accions, 4.840 títols a 500 euros cada un, per cobrir un total de 2.420.000 euros, el capital social marcat pel Govern, es va engegar el 6 de març i havia de durar trenta dies. Ja se sabia que només hi hauria un comprador, Gasol, perquè els altres deu socis amb dret a fer-ho hi van renunciar el 21 de setembre de l'any passat. En la recta final de la temporada s'han anat cremant etapes burocràtiques fins que la SAE ha pogut ser registrada i, per tant, tot està a punt perquè exerceixi.

Llei de l'Esport modificada

La modificació de la Llei de l'Esport fa que ara ja no sigui obligatori per als clubs que competeixen a Primera o Segona A de futbol, i a la lliga ACB de bàsquet, convertir-se en SAE (a excepció del Barça, el Madrid, l'Osasuna i l'Athletic). Però amb l'ascens a l'elit del bàsquet masculí, Marc Gasol sempre va tenir clar que aquest era un pas necessari. La base es gestionarà, a partir d'ara, a través d'una Fundació, mentre que el primer equip dependrà de la Societat Anònima Esportiva, és a dir, amb gestió empresarial.

En aquest nou escenari s'haurà de veure com hi queda l'Uni Girona en cas que, finalment, la fusió que negocien tiri endavant.

