Katsikaris: "Tant de bo puguem jugar a Europa"

Fotis Katsikaris "mai" va tenir cap dubte que seria l'entrenador del Bàsquet Girona la temporada vinent. En tenia ganes, estava a gust al club, amb l'equip de treball i a la ciutat. La bona feina feta i haver assolit l'objectiu de la permanència a l'ACB han convençut també Marc Gasol que el grec ha de ser el tècnic per al curs entrant. Aquest migdia s'ha presentat l'acte de renovació d'un Katsikaris passional i sincer, que ha parlat de molts aspectes de futur. D'entrada, assegura que no vol "gaires canvis" de jugadors a la plantilla. "La nostra intenció és que continuïn la majoria de jugadors", ha dit. Katsikaris no ha volgut parlar d'objectius concrets per a la nova temporada perquè seria posar-li "una pressió innecessària". "Sí que vull dotar l'equip d'una identitat pròpia i millorar cada dia per tenir esperit competitiu", afegia.

El preparador grec s'ha desfet en elogis cap a la gestió del club girona, que considera "de primer nivell". "Hem fet una bona feina en sintonia en tot moment. És un club d'altíssim nivell i s'ha demostrat quan s'ha suplert una baixa per lesió en 24 hores. Un entrenador és això el que busca, estar còmode amb l'equip de treball. Ara sí que és el moment de ser arquitectes i de construir", ha dit.

Pel que fa a la possibilitat de disputar competició europea, el tècnic n'és totalment partidari. "M'agrada entrenar però m'estimo més jugar dos partits cada setmana perquè així competim i els jugadors poden créixer a través dels partits i dels entrenaments. Tant de bo puguem jugar a Europa. Seria molt positiu", ha dit abans de fer broma a Marc Gasol, present a la sala de premsa, instant-lo a apujar el pressupost.