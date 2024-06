Marc Gasol obre les portes del Girona a Ricky Rubio

Confirmat Fernando San Emeterio com a nou director esportiu i segellada la continuïtat de Fotis Katsikaris a la banqueta, el Bàsquet Girona comença a perfilar la plantilla de la temporada vinent. Els primers noms de jugadors futuribles ja circulen, però n’hi ha un amb qui pocs comptaven, que pot ser ben a prop. I no pas un de qualsevol, sinó de tot un exNBA amb un palmarès farcit de títols i medalles com Ricky Rubio, a qui Marc Gasol ha obert les portes de Fontajau.

Ricky Rubio va acabar diumenge passat una de les temporades més complicades de la seva carrera, en què va començar jugant als Cleveland Cavaliers, van aflorar uns problemes de salut mental i després d'una aturada va donar una alegria als aficionats del Barça i del bàsquet: Rubio va tornar a vestir-se de curt en la Lliga Endesa amb el Barça i amb la selecció.

Després de començar a entrenar amb el Barça, Ricky va començar a recuperar sensacions amb la pilota a les seves mans, i el primer de març, va debutar amb el conjunt blaugrana en un Palau que el va rebre amb els braços oberts. El jugador no havia estat present amb la selecció en el Mundial de bàsquet, i abans del primer partit amb el Barça, va voler tornar a les pistes amb Espanya en partits de classificació per al pròxim Eurobasket.

El balanç al Barça

Ricky ha competit amb el Barça en els últims tres mesos. Ha elevat el nivell en la posició de base, comptant amb la confiança de Roger Grimau des del primer dia, i ha mirat d'ajudar l'equip amb la seva visió de joc privilegiada, la seva experiència i lideratge. Però a nivell global, els objectius no s'han complert, i el conjunt blaugrana ha tancat la temporada en blanc. Aquests mesos m'he sentit estrany, he volgut canviar algunes coses. Entrar a la meitat de temporada no és fàcil, la meva manera de ser, més callat i no sentir-me al 100%. Crec que no he estat tot el que esperava, però tampoc venia amb cap expectativa. Queda clar que el balanç no és bo. No en tinc ni idea del meu futur. No vull decidir-ho en calent, estaré unes setmanes amb el cap fred per poder valorar-ho tot. No ha estat fàcil, i ara en calent és difícil decidir", va comentar als micròfons de SPORT, del mateix grup editorial que Diari de Girona, després de l'últim partit de la temporada.

Ricky Rubio, en acció durant un partit contra l'Olympiakos / Efe/Erric Fontcuberta

D'aquestes paraules amb prou feines han passat uns dies, i els plans de Ricky Rubio continuen sent una incògnita, si bé és cert que en les últimes hores s'ha confirmat que el jugador no disputarà amb Espanya ni el preolímpic ni uns hipotètics Jocs Olímpics a París. "Ens ha demanat un temps de reflexió. Ha de prendre decisions sobre la seva vida i la seva carrera. Hem estat en comunicació. No ens ha alegrat, però ho respecte", va comentar el seleccionador Sergio Scariolo després d'anunciar la llista provisional de 22 jugadors per a afrontar el preolímpic de València. Pel que s'interpreta en les seves paraules, l'experiència en el Barça no ha estat tan satisfactòria com el jugador esperava. A més, quedaria per veure si el nou entrenador blaugrana estaria interessat a comptar amb ell de cara a la pròxima temporada. L'escenari del Joventut sempre hi és, en la ment d'un jugador que es va formar en les categories inferiors de la Penya, i que podria arribar la pròxima campanya per a ser el referent d'un equip que molt probablement perd Andrés Feliz, que va cap a Madrid. Això sí, les expectatives sobre el jugador s'haurien d'ajustar respecte a la seva primera etapa a Badalona, quan encara no tenia ni la majoria d'edat. Ricky farà 34 anys el mes vinent d'octubre.

La bona relació amb Marc Gasol, un dels punts forts

Però la 'via verdinegra' no és l'única amb la que comptarà el jugador, perquè, segons ha pogut saber SPORT, el Bàsquet Girona es postula com una alternativa real perquè Ricky, en cas que vulgui allargar la seva trajectòria, ho pugui fer en el club que presideix Marc Gasol. La relació entre dos dels millors jugadors de la història del bàsquet espanyol és molt íntima i pròxima. Gasol ja va temptejar la possible arribada del jugador al seu equip quan Ricky era a l'NBA, una opció que en el seu moment no es va poder fer, però que ara torna a estar sobre la taula. Les portes de Fontajau estan obertes de bat a bat per si Rubio decideix continuar amb la seva carrera. En aquests mesos al Barça, ha quedat més que demostrat que, a nivell físic, encara té corda per a estona.

Rubio defensa Marcos en el partit a Fontajau contra el Bàsquet Girona / Marc Martí

Retrobament amb San Emeterio

A Girona, Ricky Rubio podria ser una de les cares visibles d'un projecte consolidat a la Lliga Endesa, i que la pròxima campanya disputarà el seu tercer curs seguit en la màxima divisió continental. Gasol ha contractat Fernando San Emeterio de director esportiu, amb el qual Ricky va coincidir en la selecció. I l'aposta en la banqueta és Fotis Katsikaris, que va arribar per salvar a l'equip del descens, aconseguint la permanència en ACB.

Els objectius esportius de Girona

La localització no és tan pròxima com era el Barça aquests últims mesos o com pot ser un hipotètic retorn a la Penya, però l'exigència del club gironí no és la mateixa que la d'un Barça, en la qual pràcticament s'està obligat a guanyar tots els títols que es competeixen. A Girona, l'objectiu seria ocupar la zona noble de la taula, sense renunciar als últims llocs que donen accés tant a la Copa com al play-off. Queda per veure si Bàsquet Girona disputa competició europea la pròxima campanya, que també està sobre la taula.

En tot cas, la decisió està en mans d'un Ricky Rubio que ja ha començat un merescut descans després d'aquests mesos d'intensitat i de competitivitat, i que es troba reflexionant sobre quin ha de ser el següent pas a la seva carrera.