El Massi Baix Ter s’estrena a la Volta

Havia d’arribar el dia en què les dones, pujades a una bici, es posessin a lluitar per guanyar una carrera centenària com és la Volta, plató artístic dels millors corredors del planeta; pocs n’hi ha que en alguna ocasió no hagin vestit l’uniforme verd-i-blanc que identifica al primer classificat de la prova, un maillot pel qual ara bregarà l’escamot femení en la primera edició de la ronda catalana.

Seran només tres dies, intensos i amb televisió en directe. Tres etapes per a què una dona pugui presumir el diumenge des del més alt del podi de Barcelona d’haver guanyat la Volta, en un combat tan pacífic com esportiu a través de 283 quilòmetres amb dos dies de mitja muntanya i un tercer, aquest dissabte, etapa reina, amb la sempre atractiva visita als Pirineus i amb arribada a la Molina on s’han lluït entre altres i en el capítol masculí corredors de la talla d’Alejandro Valverde, Purito Rodríguez o Remco Evenepoel.

El Massi Baix Ter s’estrenarà a la Volta, que s’incorpora d’aquesta manera a l’escamot ciclista femení seguint l’exemple del Tour, el Giro i la Vuelta després d’haver cursat experiència prèvia amb l’organització de la Revolta, una prova d’un dia que va començar com a carrera telonera de l’última etapa de la Volta, a Montjuïc, i va acabar amb organització pròpia, en data diferent als homes, però sempre reduïda a una jornada de competició. Enguany la prova que dirigeix Rubèn Peris es va llançar a organitzar amb caràcter propi i oficial una prova de tres dies, amb idea de poder ampliar en un futur els dies de baralla i amb la denominació d’origen de la Volta.