Cinc dècades estimant el Bàsquet Banyoles

«La implicació de les persones compensa la manca de recursos. El cor i el compromís de la gent del Banyoles són l'ànima del club. Ho fem pels nanos, per la ciutat. Perquè sense això, tot quedaria en no res. Hem d'agrair infinitament a tots aquells que hi ha al darrere del projecte, perquè gràcies a ells hi ha esport. Tot es fa de manera altruista i sense demanar res a canvi. Vaja, sense res a canvi tampoc, perquè la satisfacció que sentim és un retorn preciós». Aquestes paraules són de Pep Garcia, president del Club Bàsquet Banyoles, que celebra els seus cinquanta anys d'existència (1974-2024). Diumenge a les 18 hores hi ha programada una trobada a la pista de Sant Pere per celebrar aquestes cinc dècades.

«A Sant Pere va començar tot, és una pista molt emblemàtica. Era la seu, l'espai on reunir-se i jugar. Va haver-hi forts reclams per construir un pavelló durant molts anys, però com no els ho donaven, en ser l'única pista, se la van fer seva. Segurament no era el millor lloc, però se l'estimaven i allà es conserven un munt de records. A Banyoles la gent sap què significa la pista de Sant Pere, se'n parla», rememora Garcia, el qual va integrar-se a la junta directiva del club banyolí ara farà vuit anys, i tot just és el màxim representant des de la temporada passada. Per a remuntar-se als orígens del bàsquet a la ciutat, però, cal traslladar-se a la dècada dels 40. A la pista de Sant Pere s'hi va competir fins als voltants de l'any 1996, en els últims cursos, combinant-ho amb el pavelló de la Draga, construït per a les Olimpíades. Des del 2010, les seves instal·lacions són el pavelló de la Farga.

Diumenge, doncs, serà un dia ple d'alegria. «Hem convocat a la gent que ha format part del club. Vindran entrenadors, jugadors... És una oportunitat per reunir-nos, explicar vivències i anècdotes. I una excusa per quedar», diu. En el programa apareixen diferents activitats: esportives, amb concursos de triples, two-ball i tirs lliures; i multimèdia, amb fotos, vídeos, himne i concursos. El plat fort, per descomptat, serà la taula rodona, on s'asseuran alguns dels noms més rellevants de l'entitat. «No sabem quanta gent vindrà, però hem fet veus perquè vingui com més, millor. Potser estarem al voltant dels 150. Ja seria un èxit».

Anècdotes memorables

Garcia avança algunes de les curiositats que ha deixat el club al llarg d'aquests cinquanta anys. «L'any 2000, per exemple, els nois van fer un calendari com aquells que han fet equips d'altres esports, on surten despullats, tapant el que no s'ha de veure», comenta, entre rialles. «Però fa molts i molts anys, quan jugaven a prop del camp de futbol, i els dos partits coincidien, els xiulets dels àrbitres feien que es confonguessin els uns amb els altres. Així que els àrbitres que xiulaven els partits del bàsquet, van començar a fer-ho amb una flauta, en comptes d'un xiulet. De temes d'aquests, n'hi ha mil».

A Banyoles tampoc no han oblidat els maldecaps que generava qualsevol desplaçament. «Anar a jugar a Blanes, per dir un lloc, als anys cinquanta, era tota una odissea. Actualment, hi arribes en una hora; però abans t'hi estaves tot el dia. De Banyoles a Girona, en bicicleta; després, agafaves l'autocar, que tardava un segle; competies en unes condicions que no eren les actuals, ni de bon tros, perquè l'estat de les pistes era terrible; tornaves a fer el trajecte en autocar a l'inrevés; i acabaves novament al damunt de la bicicleta», resumeix. El Bàsquet Banyoles disposa de disset equips: catorze de federats (vuit masculins i sis femenins), un d'inclusiu i un parell de veterans; a més d'una escoleta. I mou uns 180 nois i noies, aproximadament.

«Els clubs porten molta feina: organitzar coses, cuidar les instal·lacions, trobar entrenadors... Sense la seva gent no tirarien endavant», repeteix Garcia, que valora la riquesa de Banyoles pel que fa a l'àmbit esportiu. «Hi ha molta competència i oferta. Promocionar costa, hi ha una tasca molt intensa de visitar les escoles per captar jugadors». Tot aquell qui entra al Banyoles, però, sentimentalment ja no se'n separa mai més. «Nosaltres som un club social, on el bàsquet és el pal de paller i l'eix de tot, però no el motiu principal. Perquè aquest no és cap altre que educar i donar uns valors als nois i noies, als quals ensenyem què significa tenir un compromís mitjançant l'esport d'equip. Guanyar agrada a tothom, i competir també, però prioritzem l'aprenentatge de dinàmiques de comportament perquè siguin bons companys». Cinc dècades després del tret de sortida, el Bàsquet Banyoles batega amb més força que mai.

