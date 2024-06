Els motius del no a Pau Cubarsí

L'absència de Pau Cubarsí en la llista de Luis de la Fuente va ser la principal sorpresa en la relació facilitada pel tècnic de La Rioja, on tampoc hi eren el migcampista del Girona, Aleix Garcia, ni Marcos Llorente. Tot i que s'esperava que el central d'Estanyol tingués un paper molt secundari en l'Eurocopa, es comptava amb ell, però finalment s'ha optat per la prudència i només acudirà als Jocs Olímpics de París.

La Federació tenia una premissa molt clara amb Cubarsí. Només disputaria un dels dos grans tornejos. De la mateixa manera que Lamine només jugarà l'Eurocopa, amb Cubarsí s'ha optat perquè únicament participi en els Jocs.

Són dos jugadors juvenils als quals no se'ls pot forçar més del compte i es vol evitar un altre 'cas Pedri'. El de Tenerife va acabar esgotat després de ser titular en l'Eurocopa del 2021 i en els Jocs Olímpics de Tòquio i el seu cos va quedar ressentit. La RFEF no volia en cap cas que es repetís un cas similar.

Cubarsí tornarà immediatament a Barcelona i abandona la concentració juntament amb els altres descartats. Malgrat que de la Fuente havia anunciat que els tres futbolistes tallats viatjarien a Mallorca, finalment cap dels tres afrontarà l'amistós davant Irlanda del Nord de dissabte al vespre (21.30 hores, La 1).