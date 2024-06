Esther Guerrero, a la final dels 1.500 a l'Europeu de Roma

Esther Guerrero s'ha classificat per a la final dels 1.500 metres de l'Europeu d'atletisme de Roma. La banyolina, que ha corregut en la primera de les dues rondes de la distància, ha acabat sisena (4:07.01), en la darrera posició que donava accés a la gran final de diuemnege ( Teledeporte, 22:40 h).

La migfondista del Pla de l'Estany ha hagut de guanyar llocs després de quedar relegada als últims llocs en els primers 400 metres. Guerrero ha passat el toc de campana de la darrera volta en segona posició, només superada per la britànica Jemma Reekie, que s'ha acabat imposant amb un temps de 4:06.68. De fet, les dues atletes ha entrat en la mateixa posició a la recta de meta, però Guerrero ha anat perdent posicions en un grup de set de les quals només sis podrien ser a la final. Tot i la intriga final, Esther Guerrero ha estat capaç de mantenir a ratlla la finesa Sara Lappalainen (4:07.39) per ser finalista de l'Europeu de Roma. És el primer dia de competició, però la del New Balance Team ja ha fet bona part dels deures que portava a la ciutat eterna. Serà a la seva tercera final europea.

Una espina fora

Guerrero, una de les capitanes dels atletes espanyols conjuntament amb el també gironí Adel Mechaal, arribava amb moltes ganes a la cita, ja que es va perdre el darrer Europeu, a Múnic el 2022, per culpa d'una lesió. La classificació per a la final treu, d'alguna manera, una petita espina per l'absència en els darrers campionats continentals.