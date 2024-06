La Generalitat entrega 15 noves Medalles de l'Esport de les Comarques Gironines, en la 43a edició d'aquest guardó

Aquest vespre s'ha celebrat la 43a edició de les Medalles de l'Esport de les Comarques Gironines. L'acte, que ha tingut lloc a l'Auditori Josep Irla de la seu de la Generalitat a Girona, ha estat encapçalat per la delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral, acompanyada de la representant territorial de l'Esport a Girona, Anna Julià. A l'acte també hi han participat el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer; el 2n tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Girona, Quim Ayats; així com altres autoritats i representants del món esportiu i social de la demarcació.

Aquests guardons, impulsats per la Representació Territorial de l'Esport a Girona des de l'any 1980, són uns dels més antics que es concedeixen a Catalunya, i tenen la voluntat de fer un reconeixement a persones de més de 60 anys amb uns criteris que fan valdre el treball anònim i desinteressat en l'àmbit esportiu.

La delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral, ha destacat que aquests guardons, a través de les 43 edicions, "ens han permès dibuixar la història i l'evolució de l'esport a les comarques gironines i reconèixer els seus protagonistes". I ha afegit que "avui volem ressaltar la vostra estima per l'esport, el vostre compromís i dedicació, la vostra feina desinteressada per fer créixer els clubs o per fomentar l'esport de base. Sou referents, i us hem d'agrair la vostra contribució a la promoció i el desenvolupament de l'esport gironí".

Per la seva banda la representant territorial de l'Esport a Girona, Anna Julià ha ressaltat que "aquest vespre reconeixem les persones que han col·laborat a posar les bases de l'esport escolar de casa nostra, que han fundat desenes de clubs, que han coronat cims impossibles, que han fet d'entrenadors, presidents, psicòlegs, esportistes... i que conjuntament han construït el sistema esportiu català".

Amb les 15 medalles lliurades avui ja són 700 els gironins i gironines que han rebut aquest guardó. Un premi que reflecteix la diversitat esportiva de les comarques gironines. Aquest 2024 es van presentar 35 candidatures de 22 disciplines esportives diferents i els guardonats d'enguany han estat:

1. Paqui Abellán Barnés (Lloret de Mar- Patinatge Artístic).

2. Cristina Agustí Crous (Santa Coloma de Farners- Atletisme).

3. Jordi Badosa Planas (Cassà de la Selva- Tennis Taula).

4. Antonio Benítez Ortiz (Sant Gregori- Judo).

5. Mei Castells Bassas (Llagostera- Atletisme).

6. Josep Maria Cayró Junyent (Arbúcies- Futbol).

7. Emili Colls Gelabertó (Figueres- Escacs).

8. Quim Fontané Massachs (Salt- Atletisme i Piragüisme).

9. Dolors Hugas Casademont (Banyoles- Excursionisme).

10. Montse Hugas Roura (Girona- Gimnàstica Artística).

11. Josep Micaló Aliu (Girona/ Barcelona- Futbol).

12. Xevi Rafel Nierga (Bescanó- Futbol).

13. Miquel Sala Turró (Porqueres- Bàsquet).

14. Josep Santané Ribas (Tossa de Mar- Muntanyisme i Senderisme).

15. Pere Vila Vila (Riudaura- Futbol, Bàsquet, Ciclisme, Trial, Hoquei, Voleibol, Handbol, Rem).

La Representació Territorial de l'Esport a Girona va decidir, l'any 1980, homenatjar totes aquelles persones que d'una manera anònima i desinteressada havien treballat o treballaven per l'esport. Així naixien les Medalles de l'Esport de les Comarques Gironines. El procés per a l'obtenció d'aquest guardó s'inicia amb una convocatòria, a principis d'any, en la qual es remeten les bases a les institucions públiques i a les entitats esportives de les comarques gironines, donat que són aquestes les que han de presentar els seus candidats. Amb posterioritat, una comissió de recompenses es reuneix per deliberar els candidats i proclamar els guardonats.

