Sito Rivera, nou entrenador del Girona Futsal

La banqueta del Girona Futsal tindrà no inquilí la pròxima temporada. Sito Rivera serà el nou entrenador dels gironins en substitució de Julià Naranjo, que passa a ser el nou director esportiu. El veterà tècnic, amb experiència a Primera Divisió amb el FS Burela, Miró Martorell i Polaris World, arriba amb un objectiu ambiciós: ascendir a Segona Divisió B, la tercera categoria estatal.

Rivera, que arriba procedent del Mataró, però que també ha entrenat a l'estranger a Itàlia, França, Romania o Hongria, no amaga la il·lusió del nou projecte ni l'objectiu del pròxim curs: "estic davant d'un nou repte i l'objectiu principal és el d'intentar pujar el Girona Futsal a la Segona Divisió B per posar aquest club i la ciutat al mapa del futbol sala. És una entitat que només fa deu anys que va iniciar el seu camí, però fins ara ha fet molt bona feina". El veterà preparador, de 68 anys, vol que Girona també sigui referència en futbol sala: Girona està de moda en el món de l'esport i esperem que aquest club sigui també un referent. Estic aquí per intentar ajudar i aportar el meu granet de sorra perquè això sigui possible.

Reestructuració al club

El Girona Futsal ha reestructurat l'àrea esportiva amb l'arribada de Sito Rivera. El fins ara entrenador, Julià Naranjo, passa a ser el nou director esportiu del club i, de fet, l'arribada de Rivera té el seu vistiplau. Sota les ordres de Naranjo, els gironins van aconseguir un històric ascens a Tercera Divisió, la quarta categoria estatal, a la qual militen i on han debutat aquesta temporada amb molts bons registres. Han acabat sisens amb 51 punts en 30 jornades, uns números que hauran de millorar amb Ribera si volen aconseguir promocionar a Segona Divisió B.