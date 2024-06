El Bisbal Bàsquet ja tanca acords amb nous patrocinadors de cara al projecte de LEB Plata

Encara no ha passat un mes de l’històric ascens del Bisbal Bàsquet a LEB Plata i el club avança a molt bon ritme la planificació de la pròxima temporada, que com no pot ser d’una altra manera afrontarà «amb tota la il·lusió i ambició», destaca Eduard Vilà, responsable de la nova àrea de Màrqueting i Esponsorització de l’entitat.

Les expectatives que ha generat aquesta fita en la petita ciutat baix-empordanesa de poc més d’11.000 habitants són notables i bona mostra d’això és l’acte que divendres va celebrar el club amb el teixit empresarial del municipi en la recerca de nous patrocinadors que donin una empenta al projecte, que serà de «poble i territori», assegura Vilà. Poques hores van ser necessàries per engrescar les primeres empreses a col·laborar amb el club i a dia d’avui ja són quatre els patrocinadors amb qui s’ha pogut arribar a un acord. A partir d’aquesta propera setmana es farà pública la identitat de tots ells. «Van estar molt contents de presentar-los-hi el projecte i van veure que vol ser un projecte seriós i sòlid», assenyala Vilà. El club quadruplicarà el seu pressupost, passant dels 55.000 euros d’aquest últim curs a 235.000, dels quals ja té cobert al voltant d’un 70%, a l’espera de concretar els nous espònsors.

En l’acte es va emetre un vídeo sobre la història del club, recordant els sis ascens en els últims quinze anys i es va posar en context la categoria en què jugarà el club. La tercera divisió del bàsquet espanyol, destaca Vilà, «és de nivell» perquè molts dels jugadors que acaben militant en un equip d’ACB abans han passat per aquesta categoria, com ara el base del Múrcia Ludde Hakanson, el verd-i-negre Pau Ribas o l’exblaugrana Roland Smits. A banda, en l’acte hi van participar l’alcalde de la ciutat, Òscar Aparicio, que va manifestar el suport econòmic del consistori i a nivell d’infraestructures del Pavelló Vell, com ara en les cistelles i marcadors, i el patrocinador principal actual, Solgironés, que va posar en valor la brillant evolució del club en quinze anys. La jornada va acabar amb un sopar, moment que el club va aprofitar per establir contactes individualitzats amb cada una de les empreses i que ja han tingut els seus primers fruits en forma de nous espònsors. El trajecte del conjunt bisbalenc en la tercera divisió del bàsquet espanyol comença amb més força que mai.