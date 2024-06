El Figueres es complica l'ascens a Tercera (3-1)

El Figueres s'ha complicat les opcions de tornar a Tercera Divisió. L'equip de Roger Vidal ha perdut 3 a 1 en l'anada de la final del play-off de Lliga Elit. La Unió ha vist com els lleidatans eren superiors bona part del matx, però un tros de gol d'Àlex Sánchez manté viva l'esperança de capgirar l'eliminatòria.

Els petits detalls podien marcar les diferències. És un tòpic, sí, però s'ha tornat a demostrar vàlid. Ho havia avisat a la prèvia Albert Quintanas que l'objectiu figuerenc era tornar amb un resultat positiu a Vilatenim. I, al final, ha passat tot el contrari. El matx s'ha començat a tòrcer quan Youssef ha caçat al segon pal una centrada lateral per avançar el conjunt local. Els de Xavi Bartolo s'han trobat més còmodes al llarg de la primera meitat, mentre que els alt-empordanesos no trobaven la manera d'intimidar Enric. L'1 a 0 semblava curt amb les ocasions que ha tingut l'Atlètic Lleida.

El pas pels vestidors podia servir per revertir la dinàmica negativa dels unionistes. La realitat ha estat que s'han trobat amb un penal per mans en contra al deu de la segona que els lleidatans no han desaprofitat. El pes del partit amb la pilota era del Figueres, mentre l'Atlètic Lleida no li ha importat fer un pas enrere i penalitzar amb transicions. I els ha sortit bé perquè una pèrdua de Moha a la base de la jugada l'han convertit amb el tercer gol. Konu ha batut Quintanas amb un xut des de dins l'àrea. La sensació era que un altre gol podia obrir una ferida insalvable als visitants, però una genialitat d'Àlex Sánchez en el descompte els ha donat esperança per la tornada. Diagonal cap a dins del nou i rematada a l'escaire amb la cama esquerra. El Figueres necessitarà guanyar de dos gols per tenir opcions de pujar.