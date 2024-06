Les mans que tenen cura de la base del Bàsquet Girona

És una tarda qualsevol a l'interior del pavelló de Fontajau. Se senten veus, procedents del parquet. I pilotes que boten. Perquè l'activitat del Bàsquet Girona, que disposa d'un planter format per més d'una vintena d'equips, als quals cal afegir l'escoleta, sempre està en moviment. Nens i nenes, «tres-cents llargs», accentuen des del club, desenvolupen la seva formació personal i esportiva cada dia, sense excepció. Amagats entre els passadissos, invisibles i imprescindibles al mateix temps, dues persones: Laia Ventura i Beñat Garmendia. Ells, fisioterapeutes de professió, són els encarregats de vetllar per l'estat de tots i cadascun dels esportistes. Ventura i Garmendia escolten, planifiquen, diagnostiquen, prevenen i resolen. Són part del cor d'un club amb ànima pròpia. Són les mans que tenen cura de la base de l'entitat gironina.

«Nosaltres també hi som diàriament, sí», diu Ventura (Girona, 1996). El seu cap va a mil per hora. Tot s'acumula. Les reunions, les sessions, les dades, les anàlisis, els excels. «El volum de feina és alt, les nostres portes sempre estan obertes. Aquesta temporada hem fet unes 1.400 sessions de recuperació, d'una durada individual aproximada de quaranta-cinc minuts». No en presumeix, quan en parla. Tan sols transmet passió per la seva feina. «Es poden controlar més coses de les que pensem. I nosaltres som uns culs inquiets», afegeix. Fa dos anys que treballa al Bàsquet Girona, on hi ha creat un engranatge entre els diferents departaments que flueix amb naturalitat. Aquí hi ha una de les claus de l'èxit. «Les àrees estan molt ben comunicades. Nosaltres, com a fisioterapeutes, els metges, els preparadors físics, els entrenadors; és una cadena. Si passa qualsevol cosa, ho sabem a l'instant».

Una atenció exclusiva

L'altre secret el trobem en el tracte personalitzat que se li dona a cada jugadora/a. «Això és fonamental, sense discussió. Com a molt, n'atenem dos a la vegada. Hem de tenir molta empatia, perquè ningú no vol lesionar-se. Per a ells, són moments difícils; sobretot, si la baixa és de llarga durada. No només els tractem, sinó que hi ha una tasca d'acompanyament al darrere», analitza la gironina, posant èmfasi en l'estrès com a un dels principals enemics. «Influeix força, perquè combinar l'esport i els estudis no sempre és senzill. Hi ha lesions que tenen a veure amb la tensió que es produeix». El Bàsquet Girona també disposa d'un equip de psicologia on es fan sessions grupals i individuals.

Beñat Garmendia, fent exercicis amb una jugadora del club. / SERGI GERONÈS/BÀSQUET GIRONA

Quin és el protocol a seguir quan algú es lesiona? «Per començar, li fem una entrevista per extreure'n la informació més rellevant. Després, li fem una exploració física, així el jugador/a surt amb un diagnòstic. Quan el té, s'executa un pla de tractament», respon Ventura, que descriu què s'hi fa en els tres espais de treball on es mou. «A la nostra sala de fisioterapeutes duem a terme una part més passiva. És més treball de llitera, per als primers exercicis. Llavors, passem al gimnàs, on podem fer treball de força, potència i salts. I acabem a la pista, per apropar el jugador/a al seu hàbitat». Es fa un seguiment extens al llarg de tota l'evolució. «També els posem deures», admet, «i ens funciona. Solen ser preventius o rehabilitadors, depenent de la lesió. Fins i tot hi ha una part de vídeo, que gravem, i així saben el que han de fer».

Entre les lesions més comunes s'hi troben «els esquinços, la tendinopatia rotuliana i l'osgood schlatter», un dolor als genolls, habitual entre els més petits, en edats compreses entre els vuit i els catorze anys. «Per entendre'ns, quan se t'inflama o et surt un petit bony». «Cada equip de la base del Bàsquet Girona té un preparador físic que ja programa un parell de sessions al gimnàs a la setmana. Això és molt positiu, en aquesta etapa de la seva vida esportiva», reflexiona Ventura, que destaca la feina coral de «prevenció». «Treballem per avançar-nos al que pugui passar. Si detectem qualsevol desajustament muscular o la molèstia més mínima, sigui de mobilitat en el turmell, al maluc, un gluti més fluix que l'altre, si una cama està a diferent nivell, o visualitzem que algú ofereix símptomes d'una possible futura lesió de creauts, hi situem el focus per evitar-ho. I això no vol dir que el jugador/a estigui tot l'entrenament aturat, potser pot fer exercicis on no se'l defensi, per exemple. Tot depèn de les circumstàncies».

Reunions amb excels

En aquest punt, és quan les sinergies entre les àrees agafen força. «Vam generar una base de dades perquè no se'ns escapés res. Quan ens reunim, envoltats d'excels, podem veure en què estem fallant i com ho podem solucionar o millorar. La nostra obligació és controlar tots els ítems possibles», confessa la gironina. A principi de temporada, cada jugador passa un test en què s'inclouen diferents proves de salt o velocitat. Quan acaba el curs, es tornen a fer per comparar els resultats. A part d'això, el club també ho segmenta segons la tipologia i edat de la persona en qüestió. «No pots tractar de la mateixa manera a un jugador de vuit anys que a un altre de divuit. Per als nens, optem pels jocs i exercicis més dinàmics. Els majors d'edat ja tenen pautes més rígides. Però tenim la ment oberta i mai dues lesions no són iguals».

Quan el diagnòstic és greu, s'obre un comunicat mèdic i el Bàsquet Girona es coordina amb la Clínica Girona per fer proves més concretes i radiografies. «En tot moment, garantim la salut del jugador», confirma Ventura. Ells no poden recomanar medicació perquè, com recorda, «la fisioteràpia és una eina per recuperar sense necessitar medicina». Respecte a les diferències entre sexes, manté, convençuda, que «a les noies els faltava el físic que no havien pogut treballar fins ara. De mica en mica, hem anat igualant lesions entre els nois i les noies. Hi havia problemes? Sí, perquè no hi havia uns instruments de prevenció. Però ara que hi són, no hi ha una varietat abismal». Els pics de calendari, com sempre, ho marquen tot: «quan més volum hi ha és a la pretemporada, pels voltants de Nadal i a final de curs».

A Ventura se li il·lumina el to de veu quan ha de descriure tot el que se li remou per dins quan algú a qui ella ha cuidat pot tornar a competir. «És molt enriquidor, molt gratificant. Cada lesió que recuperem és una petita victòria», defensa, tot i que amb prou feines pugui aturar-se a gaudir d'un instant que es podria definir com a màgic. «A vegades sí que m'hi estic un moment i veig entrenar qualsevol dels equips que hi ha en aquell moment a pista». Potser són deu minuts. Suficients per descobrir com la felicitat toca a la porta. «És molt guai estar-me allà i dir, 'mira, el del menisc'; o 'ei, aquell és el del creuat', o 'ostres, com salta la del quàdriceps'. Poder sentir el camí que hem fet junts». Ventura rep l'alegria amb els braços oberts. «I els petits i petites, que creixen i evolucionen súper de pressa. És molt bonic, veure-ho tot, sí. Aquí al Bàsquet Girona es treballa molt bé».

Subscriu-te per seguir llegint