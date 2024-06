El primer assalt figuerenc per tornar la Unió a Tercera

El Figueres disputa avui (La Xarxa de Televisions Locals i la Xarxa + / 16:00 h) l’anada de la final del play-off per pujar a Tercera RFEF al camp de l’Atlètic Lleida. Els unionistes confien a treure un resultat positiu per arribar amb les màximes garanties al partit de tornada, decisiu, que es disputarà el dissabte 15 de juny a l’Estadi de Vilatenim.

Els dos conjunts afronten amb bones sensacions l’eliminatòria definitiva. Els lleidatans van fer saltar la banca eliminant el Vic, que partia amb el factor camp a favor. No només van passar ronda, sinó que van ser capaços d’imposar-se en els dos duels (1-0, 0-1). La Unió també arriba amb la moral alta després d’eliminar l’Horta a les semifinals de la promoció (2-1, 1-1). Una classificació soferta, a la pròrroga, i després d’haver de patir a estones.

Figueres i Atlètic Lleida, dos dels projectes més potents de la categoria i que partien amb l’objectiu de l’ascens directe a principi de curs, ja s’havien vist les cares a la temporada regular de la Lliga Elit amb una igualtat màxima, amb un triomf per cada equip per la mínima i resultat calcat: 1-0 a Lleida i 1-0 a Vilatenim. També espera un matx igualat el porter blanc-i-blau Albert Quintanas: «L’eliminatòria serà ben igualada. Com les dues semifinals. No sé si som favorits o no. El que sí que és segur és que hi creiem i estem convençuts que ho farem. El vestidor és molt maco i està unit i, a més a més, comptem amb l’afegit que la ciutat està engrescada. Ens en sortirem».

Vidal està pendent de l’evolució dels lesionats Xavi Ferrón, Pau Tubert i Marcel Expósito, mentre que Bartolo tindrà l’absència segura sancionat Joel Chiné.