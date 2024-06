Esther Guerrero frega la medalla en els 1.500 metres

Esther Guerrero s'ha quedat a un pas d’obtenir medalla en la final dels 1.500 metres de l’Europeu de Roma. La banyolina va començar la cursa en bona posició amb les millors i va aconseguir aguantar en aquest grup de privilegi fins a l’última volta, quan van quedar només quatre atletes al capdavant lluitant per la victòria. El triomf va ser per l’irlandesa Ciaran Maggean, seguida per l’anglesa Alexandra Bell i la francesa Agathe Guillemot, que va veure com Guerrero li trepitjava els talons en els últims metres però finalment va salvar la posició de podi per menys de mig segon.

Per la seva banda, aquest dilluns al migdia Adel Mechaal disputarà les semifinals de la cursa dels 1.500 metres, després de quedar a les portes de la medalla en la prova dels 5.000 el passat dissabte.