El SHUM recupera talent d’OK Lliga fet a la base

«Som un club formatiu i l’important és la base. Ni molt menys som un club professional» sentencia Carles Freixas, president del SHUM Maçanet. La idea de l’entitat és clara: formar jugadors. A partir d’aquí, mirar de nodrir el primer equip de talent fet a casa. I de joves que han arribat a primer nivell, n’hi ha uns quants. Per això, sempre que en torna algun que has cuinat a foc lent, fa il·lusió.

El cas de Roger Presas compleix tots aquests requisits. El jugador tornarà després d’haver militat aquesta temporada al Caldes d’OK Lliga. Una persona que s’estima i viu el club, implicat i que l’única cosa important que no feia a Maçanet era jugar a hoquei. Tot semblava encarrilat per retrobar-se.

Amb el SHUM a OK Lliga Plata, la segona categoria estatal, sempre està present el desig, que no l’objectiu, de tornar a primer nivell. «Si la gent de casa, del poble, està encantada amb l’hoquei perquè veuen que ho lluitem, al final, pujar o no pujar no és el més important. El desig és pujar, per descomptat, i l’any que ve ser a OK Lliga», diu Freixas. I afegeix: «Passen moltes coses durant una temporada i volem lluitar-ho fins al final, que en els dos últims partits tinguis opcions de pujar. Si és així és que haurem fet una bona temporada».

Incorporar talent serà un factor clau que ajudi a pujar. La temporada passada va ser Jordi Adroher qui va decidir tornar cap a Maçanet i aquesta, que encara ha de començar, ho fa Presas. De fet, Presas va formar part d’un equip júnior que va meravellar per tot el que va guanyar i per on han arribat molts dels seus integrants. Marc Grau, Moi Aguirre, Gerard Pujol o David Gelmà n’eren alguns d’aquells membres. L’anhel seria tornar-los a tenir, però, ara per ara, és impossible, reconeix Freixas: «Disposem de certs recursos, però són bastant limitats, es fa el que es pot. Hi ha jugadors que són impossibles. Per la seva carrera esportiva, nosaltres no els podem oferir el que ells busquen. Per descomptat que, la gent de casa sempre que vulgui tornar, amb la mesura que puguem, farem tot el possible».

La competència per ascendir serà dura. A Plata hi ha projectes molt potents. Segons com quedin configurats els dos grups, hi podria haver fins a quatre gironins amb el Lloret, l’Olot i el Girona. Això sí, no hi haurà representació de la demarcació al màxim nivell, un fet que Freixas lamenta: «Pel que fa a equips gironins, l’OK Lliga queda orfe. Això per a l’hoquei gironí, amb els clubs que som d’aquí, no ens ho podem permetre. L’un o l’altre estaria bé que pugés per donar aquesta representació».

Més novetats a la plantilla

El SHUM estrenarà nou entrenador aquesta temporada. Després de vuit temporades amb Jordi Rodríguez ‘Rodri’ a la banqueta, Jordi Garcia serà l’encarregat de dirigir els maçanetencs el pròxim curs. ‘Rodri’ i el club van acordar separar els seus camins i buscar nous estímuls pels jugadors. Garcia agradava per la bona feina feta a Olot.

Tot i mantenir el gran gruix de la plantilla, hi ha dues baixes importants i emotives. Una és la de Rubén Fernández, el capità, que es retira després d’haver-ho donat tot sobre els patins. L’altra és a la porteria, on Tomàs Ramírez ha decidit buscar una nova aventura. Format a la base fins a arribar al primer equip, el relleu serà Jordi Pons, que com Presas, arriba procedent del Caldes. El club té molt ben encaminada una altra incorporació i segurament encara arribarà un reforç més. Això sí, el SHUM no perdrà de vista la seva essència, la base i el planter, perquè com finalitza Freixas: «El club és un projecte de poble».