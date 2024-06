Aleix Garcia ja posa rumb al Bayer Leverkusen

Pèssimes notícies per a un Girona que era conscient que, tard o d'hora, Aleix Garcia posaria punt final a la seva etapa a l'equip. La seva sortida era un secret a veus, però el seu destí no estava del tot clar. El Bayer Leverkusen estava en la 'pole' pel seu fitxatge, però el West Ham de Julen Lopetegui havia presentat una oferta econòmica una mica més llaminera.

Finalment, Aleix Garcia es decanta per Xabi Alonso i es convertirà en nou futbolista del Bayer Leverkusen en les pròximes hores. La seva absència en la convocatòria final de Luis de la Font per a disputar l'Eurocopa que arrenca aquest divendres va ser el detonant perquè el seu futur es resolgués el més aviat possible.

El d'Ulldecona ja vola cap a Alemanya i està previst que demà al matí passi revisió mèdica amb el quadre de l''aspirina'. Ja hi ha acord verbal entre el futbolista i el club alemany, que ha apostat fermament pel fitxatge d'una de les figures clau del conjunt de Míchel.

El seu traspàs, doncs, s'espera que es tanqui en uns 18 milions d'euros, una quantitat econòmica més que excel·lent per a un Girona que realitzarà diversos moviments en aquest mercat de fitxatges d'estiu.