La gironina Paula Badosa renuncia als Jocs

La tennista de la Vall d'Uixó (Plana Baixa) Sara Sorribes, número 55 de la WTA, i la càntabra Cristina Bucsa (67) són les dues triades per representar Espanya, tant en dobles com en individuals, als Jocs Olímpics de París, segons va anunciar la seleccionadora, Anabel Medina, al Reial Club Tennis de Barcelona-1899. A la prellista no apareix la begurenca Paula Badosa, que finalment ha renunciat a disputar els Jocs amb rànquing protegit, perquè el torneig no reparteix punts per a la classificació de la WTA. Medina va detallar els motius pels quals Badosa ha renunciat a París 2024: «A Paula li hagués agradat ser-hi, però no podia entrar pel seu rànquing actual, ja que està fora de les cent primeres, i havia d'utilitzar el seu rànquing protegit (el d'abans de les lesions). Però ens ha explicat que només li queden dos rànquings protegits per a la resta de l'any i els Jocs Olímpics no reparteixen punts. Una decisió difícil».

D'altra banda, si no hi ha canvis d'última hora, Rafa Nadal i Carlos Alcaraz, seran el cap de cartell del tennis espanyol i parella de dobles en els Jocs Olímpics de París. Així ho va confirmar el capità de l'equip masculí, David Ferrer, que es va mostrar molt il·lusionat amb la cita olímpica. El manacorí i el murcià posaran tota la seva experiència en la terra de Roland Garros i completaran un equip en el qual també estaran Alejandro Davidovich, Pablo Carreño i Marcel Granollers, número 1 del món en dobles.