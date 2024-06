L’últim ascens de la temporada

Farners i Torroella de Montgrí tancaran la temporada del futbol gironí entre aquest cap de setmana i el que ve amb un preuat bitllet d’ascens a Primera Catalana en joc. Després de veure’s superats per l’intractable Juventus de Lloret, el campió de Segona Catalana, van acabar segon i tercer de la lliga regular i ara s’enfrontaran a la final del play-off, a doble partit. L’anada es disputa aquest diumenge (18 h) a terres baixempordaneses i la tornada el dissabte 22 (18 h) al camp dels selvatans.

Per al Farners, ascendir a Primera Catalana seria recuperar el temps perdut. Els de Santa Coloma la van tastar per últim cop fa cinc anys, a la temporada 2018/19. Des d’aleshores que mai han estat tant aprop de tornar-hi com ara. Per al Torroella, pujar seria històric perquè mai ha passat de Segona Catalana. De fet, fa un any ja va estar a punt d’assolir la fita, però a la promoció d’ascens no va poder caçar cap de les quatre places que estaven en joc entre sis equips.

Oscar Prieto, entrenador del Farners, explica que «pujar seria la cirereta del pastís a la gran temporada que hem fet. Un cop ets a una promoció no pots renunciar a res, però l’afrontem sense pressió». L’extècnic del Bescanó va iniciar una segona etapa al club blanc-i-blau al gener en substitució de Dani Moraño, amb l’equip situat setè. Ara, l’ha col·locat segon: «La cosa no estava malament, però entre totes les parts es va creure oportú fer un canvi. No he canviat res».

Per a Prieto, la Primera Catalana és la categoria on el Farners hauria d’estar: «La d’ara, no és com la d’abans. Per història i per poble podem ser-hi, però consolidant el projecte amb jugadors del planter i creant un sentiment identitari». Aquest tram final de curs l’equip està comptant amb quatre juvenils (Arrue, Arnau Ros, Jan Tiñena i Aaron Reyes).

El Farners es trobarà un Torroella «molt ben treballat, sòlid i que explota els seus punts forts. També ha estat regular, té clar a què juga i té jugadors de superior categoria, com en Jam (Baldeh)», descriu Prieto.

Fa cinc anys l’equip va descendir de Primera a Segona Catalana en una lliga on hi havia equips com el Vilassar de Mar, el Girona B o el Palamós. Ara, té a les seves mans trobar-se conjunts com el Granollers, el Caldes de Montbui o el Banyoles.

Aprendre de l’any passat

David Bonmatí, entrenador del Torroella, confessa que «ara que estem a la promoció, sí que volem pujar. L’any passat ens vam quedar a les portes i tenim l’espineta, però sabem que serà complicat». El tècnic baixempordanès explica que a principi de temporada «pujar no era l’objectiu. Ens van marxar set jugadors titulars per jugar en categories superiors i vam tenir un inici dubitatiu». A poc a poc, el Torroella es va anar refent: «La clau ha estat creure-s’ho. Al final de la primera volta vam encadenar cinc victòries seguides i va ser el detonant per mirar més amunt que avall».

Bonmatí creu que es trobaran un Farners «ofensiu, atrevit, dinàmic i que juga molt bé. Estan en dinàmica positiva i en confiança i cada cop són més fidels a la idea de joc de l’entrenador».

Fa un any l’equip vermell-i-blanc es va veure superat pel Tossa de Mar, el Roses, el Blanes i el Begur en la lluita per la promoció per pujar a Primera Catalana: «Vam perdre opcions només començar amb dues derrotes seguides. És difícil comparar un play-off amb l’altre perquè en aquell hi havia deu partits i en aquest dos. Crec que jugadors i cos tècnic haurem guanyat en experiència».

Si el Torroella obté l’ascens, Bonmatí creu que «tots ens hi haurem d’implicar; junta, ajuntament, empreses... No serà fàcil, però ens agradaria provar-ho com a mínim un any. Seguiríem la mateixa política; els jugadors no cobren», conclou.

Subscriu-te per seguir llegint