Els abonaments del Bàsquet Girona valdran entre 190 i 390 euros

El Bàsquet Girona ha presentat aquest matí la campanya d'abonaments per a la temporada. Els abonats que vulguin renovar no hauran de fer res. Qui vulgui donar-se de baixa, o modificar dades, ho podrà fer entre avui i el dia 21. Els carnets es cobraran la setmana del 24 al 28 de juny i, a partir de l'1 de juliol, s'obrirà l'accés a noves altes en cas que hi hagi disponibilitat, a través de la llista d'espera que té més de 2.000 persones. Com sempre els abonaments es podran pagar en dues vegades, de forma fraccionada. El club va tancar el curs passat amb 4.200, que serà el mateix número per a la propera.

Fontajau tindrà una nova segmentació, amb la introducció de dues cantonades. Els blocs 1 i 18 es mantindran com a grada familiar. Els preus dels carnets aniran entre els 390 euros de la zona central inferior i els 190 dels fons. La nova zona de cantonada valdrà entre 230 i 250 euros, i el lateral, de 260 a 290. Els preus dels carnets inclouen els 17 partits d'ACB i en cas que s'acabi jugant a Europa, s'estudiarà si es fa algun reajustament. "No podíem demorar més la campanya, malgrat que no sabrem si podrem competir a Europa fins el mes que ve. No depèn de nosaltres, hem fet la preinscripció a les dues competicions FIBA (Champions i FIBA Europe Cup) i toca esperar", ha assenyalat la CEO del club, Stefi Batlle.

Les zones d'abonament del Bàsquet Girona. / Bàsquet Girona

Durant l'acte Batlle també ha confirmat que la fusió amb l'Uni Girona no es farà aquest estiu "per una qüestió de timmings", però ha deixat clar que per al Bàsquet Girona la voluntat és fer-la en el futur: "hi ha bona sintonia i seguirem treballant per fer crèixer el bàsquet, tenim 450 nens i nenes a la base i volem continuar treballant plegats", ha assenyalat la CEO del Bàsquet Girona. També ha revelat que han presentat un projecte per mirar d'ampliar l'aforament de Fontajau per la part de dalt del pavelló, que podria permetre posar alguns centenars més d'espectadors.