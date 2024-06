El CEEB Tordera aposta per continuar a la Lliga Femenina 2 a l’espera de trobar ‘sponsor’

El CEEB Todera es va veure obligat a llançar un missatge de socors, ja que, si no troba un patrocinador principal que l’ajudi a cobrir el pressupost necessari per continuar competint a la Lliga Femenina 2, és molt probable que hagi de renunciar a la categoria. El club encara no ha trobat cap sponsor i segueix buscant-ne desesperadament, però, de moment, ha decidit apostar per mantenir-se a la Lliga Femenina 2, tenint en compte que l’equip dirigit per Marc Delemus s’ha guanyat la permanència a la pista. «Les jugadores i l’entrenador saben quina és la situació. Volem continuar a la Lliga Femenina 2, però la necessitat hi és. Ens falta recolzament econòmic. Tant de bo se’ns obri una porta i aparegui algú perquè, si no, potser haurem de fer un pas enrere», explica la presidenta del CEEB Tordera, Susanna Parera.

L’entitat torderenca també està pendent de la renovació de l’acord de filiació amb l’Uni Girona. La intenció del CEEB Tordera sempre ha estat continuar sent el filial de les gironines i, un cop sabut que la fusió amb el Bàsquet Girona no es produirà, ambdós clubs es reuniran per resoldre si seguiran junts o no el curs que ve.