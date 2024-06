L'Spar Girona confirma l'arribada de la base Klara Lundquist (Sodertalje)

L'Spar Girona ha confirmat aquest matí el fitxatge de la base sueca Klara Lundquist, tal i com havia avançat Diari de Girona la setmana passada. Lundquist és una base internacional sueca de 25 anys (en farà 26 a l’agost), d’1,73 metres d’alçada. Aquesta ha sigut la seva segona temporada al Sodertalje. Amb l’extècnic de l’Uni i el Cadí Bernat Canut d’entrenador i l’exjugadora del club gironí Frida Eldebrink de companya a l’equip, s’han proclamat campiona de lliga i Copa superant en totes dues competicions el Lulea. Lundquist ha firmat una mitjana de 20,5 punts en 30 partits. La base també ha jugat fora del seu país, a Montpeller i a l’Arka Gdynia polonès, amb qui va visitar Fontajau el desembre de 2021 en partit de l’Eurolliga.

Laia Palau, directora esportiva de l'Uni, ha valorat el fitxatge: "És una base que ha participat amb la seva selecció i ha tingut algunes experiències a Europa. És una jugadora física amb bones cames, molt vertical, bon 1 contra 1, bona defensora i capacitat d’anotació. És una jugadora jove que ens pot donar aquesta energia, treball i agressivitat en la posició de base. Esperem que ens doni molt de ritme". Palau s'hi va enfrontar en aquella Eurolliga de 2021 quan la sueca jugava a l'Arka Gdynia i ella era la base de l'Uni.

Lundquist és la darrera jugadora sueca que arriba a l'Uni, on tradicionalment hi han triomfat. Abans havien passat per Fontajau Regan Magarity, aquesta temporada, i en anteriors campanyes Frida Eldebrink o Binta Drammeh. Aquest any la nova jugadora de l'Spar Girona ha estat triada MVP de la lliga del seu país.