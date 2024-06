Dennis González i Mireia Hernández, or en els Europeus de natació!

La parella formada per Dennís González i la lloretenca Mireia Hernández s'ha proclamat aquest divendres campiona d'Europa de Duo Mixt Tècnic, en el transcurs dels Europeus de natació artística que s'estan celebrant a Belgrad.

Una nova gran notícia per a la natació artística espanyola, que tanca la seva participació en aquests Campionats d'Europa amb quatre medalles d'or, tres d'elles amb Dennis González com a protagonista. Es va imposar en Solo Tècnic Masculí i també en l'Exercici Lliure en Duo Mixt, juntament amb Emma García.

La quarta medalla daurada a Belgrad 2024 va ser per al conjunt espanyol en Equip Tècnic, amb la participació d'Iris Tió, Allisa Ozhogina, Meritxell Mas, Marina García, Lilou Lluís, Blanca Toledà, Cristina Arambula i Meritxell Ferré, amb el 'Mambo' de West Side Story sonant per la megafonia durant la seva rutina.

Avantatge suficient

L'exercici de Dennis i Mireia va ser excel·lent, amb una puntuació total de 218,7658 -124,2658 en execució i 94,5 en impressió artística, amb només 5.80 punts de penalització. El tàndem espanyol va aconseguir un bagatge suficient per aguantar l'actuació d'una de les parelles favorites, la italiana, que va competir després d'ells. Filippo Pelati i Sarah Maria Rizea també es van lluir a la piscina de Belgrad, però es van quedar en 217,1633 punts -6 de penalització-, tan sols un punt i sis dècimes per sota dels campions.

La medalla de bronze va ser per al duo de Gran Bretanya, format per Beatrice Crass i Ranjuo Tomblin, els qui van tancar la competició amb la seva actuació. 202,9817 va ser la puntuació final, amb 11,33 punts de penalització.

Cerimònia especial

Dennis González va pujar per tercera vegada al podi en aquests Europeus. La seva companya d'equip Mireia Hernández ho va fer per primera vegada. I tots dos van tenir una sorpresa en la cerimònia d'imposició de medalles. L'encarregada de fer-ho va ser ni més ni menys que Emma García, qui figurava com a component suplent en el duo espanyol. La nedadora va ser triada en representació dels atletes participants i va imposar l'or als seus dos companys.

La natació artística espanyola tanca la seva participació a Belgrad amb una nota molt alta. També, deixant les expectatives també en el més alt de cara a la gran cita d'aquest estiu, els Jocs Olímpics de París, amb el nom propi de Dennis González.